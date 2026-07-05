Caen uno tras otro... Un entrenador veterano dimite tras la eliminación del Mundial

El seleccionador portugués Carlos Queiroz renunció este domingo tras la eliminación de Ghana en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, por la derrota 1-0 ante Colombia.

El técnico, de 73 años y exasistente del Manchester United, publicó un emotivo comunicado en redes sociales. Llegó en abril y llevó al equipo a la fase eliminatoria del Mundial.

El veterano entrenador portugués escribió: «A Ghana... El fútbol, como la vida, nos enseña una lección eterna: o ganas o aprendes. Abandono este viaje orgulloso de lo que hemos logrado, pero también con la natural sensación de insatisfacción de quienes siempre aspiran a más».

Y añadió: «Alcanzar un nivel superior no debe ser un fin en sí mismo, sino el comienzo de ambiciones mayores. El futuro de las Estrellas Negras no se construirá solo sobre el terreno de juego, sino que debe comenzar fuera de él, creando el mejor entorno posible para formar, proteger y desarrollar el excepcional talento futbolístico de Ghana».

Kiroš agradeció al presidente y a la junta de la Federación Ghanesa, así como a sus jugadores y cuerpo técnico por su valentía y dedicación.

A la afición le dijo: «No logramos la plena satisfacción deportiva, pero enarbolamos alto la bandera de Ghana y devolvimos el respeto a las Estrellas Negras».

En la fase de grupos, Ghana venció 1-0 a Panamá en el debut, pero cayó en dieciseisavos ante Colombia.