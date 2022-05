Cádiz, Mallorca y Granada en la lucha por el descenso: Quién baja a Segunda División en caso de triple empate a puntos

La última jornada de Primera División dilucidará cuál es el tercer equipo que se va a Segunda División esta temporada. Granada, Mallorca y Cádiz con los tres equipos que están metidos en la pelea, y los tres podría acabar empatados a puntos tras el último partido.

El Granada tiene 37 puntos, el Mallorca 36 y el Cádiz también 36. Así las cosas, el Alavés vs. Cádiz, el Granada vs. Espanyol y el Osasuna vs. Mallorca centrarán la atención de la útlima jornada del campeonato para ver quién se queda en Primera.

Si Cádiz y Mallorca empatan sus partidos y el Granada pierde el suyo, los tres se quedarían con 37 puntos.

El artículo sigue a continuación

¿Qué equipo desciende a Segunda en caso de triple empate?

Si la jornada acaba con estos tres equipos en 37 puntos, el Cádiz sería el gran perjudicado y se iría a Segunda División.

Ese triple empate se resolvería sumando los puntos que los tres equipos han sumado en los enfrentamientos entre ellos. En este caso, el Granada sumaría ocho puntos tras dos victorias contra el Mallorca y dos empates contra el Cádiz, el Mallorca sumaría 4 al empatar y ganar contra el Cádiz, y los amarillos sumarían 3 fruto de tres empates, dos contra el Granada y uno contra el Mallorca.