Cada paso hacia la final esconde una nueva trampa... 10 obstáculos que se interponen en el camino de España para derrotar a Francia

A España solo le queda un partido para llegar a la final del Mundial, pero no es un duelo cualquiera: es un examen táctico, físico y mental contra la mejor Francia de los últimos años.

El equipo de Didier Deschamps aún no ha perdido, lidera la tabla de goles y cuenta con jugadores capaces de decidir un partido en un instante.

Para España no bastará con imponer la posesión o el juego vistoso; deberá superar diez etapas consecutivas, cada una con sus propios retos.

Algunas exigen dominio del balón, otras paciencia y disciplina defensiva. Al final, la prueba más difícil: frenar a Kylian Mbappé, según informa el diario español «Marca».

Primera etapa: atacar por las bandas antes de penetrar en profundidad

Parece sencilla, pero marca el inicio real del encuentro. España sabe que una de las principales vías de penetración está en las bandas, donde los laterales franceses no muestran la misma solidez que los centrales.

Luca Deny ha sufrido al ser presionado, y Francia recurre al apoyo de los extremos para aliviar su defensa. En la derecha, Jules Koundé medirá fuerzas con Lamine Yamal; el defensa del Barcelona ya avisó de que no será un duelo en solitario, pues España tiene varios jugadores capaces de decidir.

Si Lamine Yamal y Nico Williams consiguen obligar a los laterales franceses a retroceder, España podrá imponer su ritmo desde el inicio.

Segunda fase: la batalla por el control del balón

Aunque Francia no sufre sin el balón, prefiere no perseguirlo demasiado, y ahí radica el punto fuerte de España.

«La Roja» lidera el torneo con un 60 % de posesión y es de las más rápidas en recuperar el balón. Luis de la Fuente confía en Rodri, Pedri, Fabián Ruiz y Dani Olmo para dominar el centro del campo.

Cuanto más duren las posesiones españolas en campo francés, más perderá Francia su velocidad al contraataque.

Tercera fase: prohibido perder el balón

Si la posesión es su principal arma, gestionarla bien será clave.

Francia es la más rápida en el contraataque: tras recuperar el balón, Mbappé, Dembélé, Olise o Doué necesitan solo tres pases para llegar a la portería.

Por eso, España debe mantener la posesión y, sobre todo, evitar perder el balón en zonas de riesgo, pues cualquier error puede costar un gol en segundos.

De la Fuente insiste en equilibrar audacia y disciplina, clave ante un rival letal al contraataque.

Cuarta fase: romper el muro francés

Llegar a la portería de Francia tampoco será fácil. William Saliba y Dayot Upamecano forman una de las parejas de centrales más sólidas del torneo, con fuerza, velocidad y dominio del juego aéreo y los duelos individuales.

Su dupla permite a Francia defenderse atrás sin miedo a los balones largos y libera al resto del equipo para atacar con rapidez.

Ibrahima Konaté añade que la presión tras pérdida, poco valorada pero clave, completa el poderío francés.

Quinta etapa: el laboratorio de Oulissi bajo la lupa

Aunque Mbappé acapara los titulares, el cerebro de la mayoría de los ataques franceses es Michael Oulissi.

El jugador del Bayern de Múnich se mueve con libertad entre líneas, cambia de posición y ofrece visión de juego y pases decisivos.

Lidera la lista de asistencias del torneo y es uno de los jugadores que más ocasiones genera; un solo toque suyo basta para cambiar el ritmo del partido.

Thierry Henry comparó sus pases largos con los del legendario quarterback Tom Brady, lo que refleja su enorme precisión.

Cerrarle espacios a Oulissi neutralizará una de las principales armas ofensivas de Francia.

Sexta fase... Dembélé... la estrella silenciosa

A la sombra de Mbappé, Dembélé firma su mejor torneo: cinco goles, asistencias clave y presencia constante en cada ataque.

El jugador del París Saint-Germain destaca por sus movimientos impredecibles, su cambio de ritmo instantáneo y su versatilidad: crea juego y define ocasiones.

Los franceses lo llaman «el capitán silencioso», pues lidera con hechos más que con palabras. Contenarlo será tan vital como marcar a Mbappé.

Sétima etapa: el imperio ofensivo

Los números lo confirman: Francia marcó 16 goles —récord del torneo— y superó los cien tiros a puerta.

Además, su eficacia es notable: convierten cerca del 15 % de sus remates, lo que demuestra la calidad de sus opciones ofensivas.

Con ello demuestra que no necesita crear muchas ocasiones: le basta aprovechar la adecuada.

Octava fase: concentración hasta el último segundo

No necesita dominar el balón: recupera, contraataca y marca.

Mbappé, Oulisi o Dembélé pueden decidir el partido en un segundo, así que la concentración es obligatoria los noventa minutos.

Didier Deschamps insiste: dominio no es sinónimo de posesión, sino de imponer tu juego al rival aunque él tenga el balón. Un desafío mayúsculo para España.

N.º 9: La velocidad letal

Si hay un arma que todos los rivales temen de Francia, esa es la velocidad. Kylian Mbappé registró la velocidad más alta del torneo, al alcanzar los 37,6 kilómetros por hora, pero no es el único capaz de convertir cualquier ataque en una carrera imposible.

Dembélé, Oulisi, Doué e incluso Manu Koné, cuando se incorpora desde atrás, amplían esa amenaza en espacios abiertos.

Por eso, la pareja defensiva española, Émerick Laporte y Pau Kubarsi, deberá cuajar uno de sus mejores partidos y mantener una posición perfecta que impida a Francia aprovechar los espacios detrás de la línea defensiva.

Décima jornada... El duelo que lleva el nombre de Mbappé

Tras superar todas las pruebas anteriores, queda el mayor desafío. Kylian Mbappé llega a la semifinal como máximo goleador del Mundial, empatado con Lionel Messi, y vive uno de los mejores momentos de su carrera internacional.

Ya no necesita el balón para brillar: una arrancada, un disparo o un destello de genialidad le bastan para decidir el partido.

El capitán francés asume su responsabilidad y asegura que debe guiar al grupo tanto en lo técnico como en lo anímico, pues es el más experimentado de su selección en Mundiales.

España puede dominar el balón, imponer su ritmo, anular a Oulí y Dembélé y superar la defensa francesa, pero nada bastará si no frena a Mbappé.

La semifinal se asemeja a una cadena de cumbres. Si España supera esas nueve etapas, le aguardará la décima y definitiva: el duelo con el jugador más peligroso del torneo, donde una sola jugada puede decidir el pase a la final.