"Cada ataque terminaba en gol": el entrenador del Alavés describe la noche de terror ante el Barcelona

Quique Sánchez Flores, director técnico del Alavés, asumió la responsabilidad de la abultada derrota que sufrió su equipo ante el Barcelona por 6-1 en el Camp Nou, expresando su frustración por el rendimiento y pidiendo que las críticas se dirijan a él en lugar de a sus jugadores.

El entrenador del Alavés habló sobre la derrota de su equipo ante el Barcelona en LaLiga, subrayando que el rival aprovechó los errores defensivos e impuso su estilo en el partido, ante la falta de contundencia y eficacia de sus jugadores.

Sánchez Flores dijo sobre la derrota: "Tengo la sensación de que cada ataque del Barcelona iba a terminar en gol, y eso fue lo que realmente ocurrió. No fuimos lo bastante fuertes ni contundentes. Pido disculpas y, como entrenador, acepto la derrota y, más que nunca, estoy al lado de mis jugadores".

Y añadió, refiriéndose al rendimiento del Barcelona: "Cuando imaginas un partido ante el Barcelona, esperas un partido como este. Les abrimos la puerta y les facilitamos las cosas. Nos faltó contundencia y eficacia ofensiva, y no les generamos suficiente peligro. Tuvimos algunas ocasiones cuando el marcador estaba 2-0, y estuvimos cerca de marcar, pero los otros dos goles decidieron el partido".

El entrenador del Alavés explicó que el Barcelona impuso su ritmo en el encuentro, afirmando: "Jugaron el partido de la manera que querían, controlaron su desarrollo y cada vez que atacaron marcaron un gol. Nos vamos del campo frustrados, y quiero que las críticas se dirijan al entrenador, y no a mis jugadores".

Sánchez Flores señaló el impacto psicológico de la derrota, subrayando la necesidad de superarla rápidamente y corregir los errores, y agregó: "Esto deja huella, y debemos ser conscientes de que podríamos haber ofrecido un mejor rendimiento, pero la situación es pasajera. No podemos seguir pensando en lo que ocurrió, sino que tenemos que pasar página, conocer nuestros errores y trabajar para corregirlos".

Para cerrar sus declaraciones, el entrenador defendió las ganas de sus jugadores, aclarando que intentaron cerrar los espacios a pesar del cansancio, y dijo: "No nos faltaron las ganas ni la intención, pero cometimos errores. Y si no hay entusiasmo, el entrenador debe replanteárselo".