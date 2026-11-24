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Serhou Guirassy no juega con el BVB desde el 2-1 ante el Betis de Sevilla en la pasada jornada de la Champions League, a principios de noviembre, por una lesión en el muslo. El delantero vuelve a la convocatoria ante el Arsenal, pero no será titular.

En lugar de Guirassy, Niko Kovac apuesta de inicio por Maximilian Beier y Fabio Silva como pareja de delanteros en el norte de Londres. El BVB parte de un 3-5-2, como ha hecho casi siempre esta temporada, que sin balón puede convertirse en un 5-3-2 o incluso en un 5-4-1. En ese caso, Silva sería el único delantero.

Antes del inicio del partido, Kovac explicó en Amazon Prime Video por qué Guirassy empezará en el banquillo ante el campeón inglés y finalista de la Champions League del año pasado, pese a estar recuperado: "No hemos podido entrenar mucho juntos durante la preparación del partido". Guirassy vuelve a estar en la convocatoria. "Si lo necesitamos, lo sacaré; si no, incluso preferiría darle descanso", afirmó Kovac.

Es posible que el mejor delantero del BVB de los últimos años no reaparezca hasta el próximo partido de la Bundesliga, el domingo contra el Bayer Leverkusen. Entonces, el Dortmund tratará de defender el liderato que conquistó el pasado domingo.

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Quien sí vuelve al once inicial ante el Arsenal es Waldemar Anton. El central había sufrido molestias musculares durante el último parón de selecciones y el pasado fin de semana entró por Joane Gadou en el descanso del partido a domicilio contra el Borussia Mönchengladbach. Ahora regresa al equipo titular.

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Antes de visitar al Arsenal, el BVB ocupa la duodécima posición en la Champions League tras cuatro partidos, con tres victorias y una derrota. El Arsenal es tercero, con un punto más.

BVB contra Arsenal en la Champions League: las alineaciones antes del partido

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Veerman, Nmecha, Svensson; Beier, Silva