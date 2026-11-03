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BVB, noticias: Matthias Sammer defiende al entrenador del Dortmund, Niko Kovac

Tras ocho partidos de Bundesliga, el Borussia Dortmund comparte el liderato con el Bayern de Múnich. Aun así, sigue habiendo debate sobre el estilo de juego del conjunto aurinegro. Su fútbol, en ocasiones más orientado al resultado que al espectáculo, suscita críticas entre algunos observadores.

Matthias Sammer, asesor del BVB, no entiende esas objeciones. En el programa Sky90 salió en defensa del entrenador Niko Kovac y destacó especialmente su capacidad para tratar con las personas.

«Es como un caballero, también con los jugadores. Tiene presencia. Siempre decimos que la gestión de personas es hoy más importante que nunca y, sin embargo, solo hablamos de táctica. Estoy exagerando con lo que digo, pero su forma de dirigir a las personas y la credibilidad que tiene son especiales», afirmó Sammer.

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Sammer también esgrimió la evolución deportiva del equipo bajo el mando del croata como argumento a favor de Kovac. Desde su llegada en febrero de 2025, el Dortmund ha progresado de forma constante. «Las bases que se han sentado desde que llegó son una locura», dijo Sammer.

Sammer mostró especial incomprensión ante el debate persistente sobre el estilo de juego del Dortmund. Con una media de dos puntos por partido de Bundesliga, Kovac presenta un buen balance.

El exinternacional tampoco entiende que, pese a ello, se siga cuestionando su trabajo. «No puedo aceptar que en Alemania se hable de murmullos y cosas así. Nada de eso es tangible. No lo entiendo», explicó el hombre de 59 años.

IMAGO

BVB, noticias: Marc Bartra habla de su regreso a Dortmund

El Borussia Dortmund se enfrenta el miércoles por la noche, a las 21:00 horas, al Real Betis de Sevilla en la Champions League. Eso supone también reencontrarse con Marc Bartra, que jugó en el BVB entre 2016 y 2018 y fue el único miembro del equipo que resultó herido en el atentado contra el autobús del Dortmund del 11 de abril de 2017.

El español, que ahora tiene 35 años y disputó 51 partidos oficiales con el BVB, ya no quiere hablar de aquel suceso. No obstante, declaró al SID : «He aprendido a valorar más la vida, a mi familia, a mis compañeros y las pequeñas cosas que a veces damos por sentadas». De ahí nació también su especial relación con la ciudad: «Por eso Dortmund siempre tendrá un lugar especial en mi corazón».

Casi nueve años después de su marcha, Bartra volverá a pisar el césped del estadio del Dortmund. Poder hacerlo como jugador del Real Betis en una competición europea tan especial significa mucho para él. «Regresar y representar al Betis en una competición tan especial es un regalo», afirmó. «Tengo muchísimas ganas y siento un gran vínculo con Dortmund».

De su regreso, Bartra espera con especial ilusión el ambiente del Signal Iduna Park. «Hay estadios que se oyen y otros que se sienten. Puedes jugar en estadios magníficos, pero la sensación en el Westfalenstadion es difícil de describir. Una energía brutal». Una energía que le hace sentir «que el estadio tiene vida propia. Todo tiembla, incluso el suelo. Hay que vivirlo en persona».

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