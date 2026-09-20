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BVB, noticias: Niko Kovac cancela su cita para una entrevista con el Sportstudio

«En este momento, en realidad teníamos previsto hablar con el entrenador del BVB, Niko Kovac. Pero nos ha cancelado a última hora porque poco antes se enteró de la muerte de su compañero de muchos años y segundo entrenador Peter Hermann», dijo la presentadora Katrin Müller-Hohenstein a última hora de la noche del sábado en el Aktuellen Sportstudio de ZDF.

Antes había tenido lugar una entrevista destacable en la cadena Sky tras el partidazo de la cuarta jornada de la Bundesliga. Después de que el presentador Sebastian Hellmann se enterara él mismo de la muerte de Hermann durante la conversación con Kovac y los expertos de televisión Lothar Matthäus y Julia Simic, transmitió la noticia a sus invitados, por lo que la victoria por 1-0 del BVB con un gol de Maximilian Beier y el regreso del Dortmund al liderato de la tabla por primera vez desde mayo de 2023 quedaron completamente en un segundo plano.

«Me quedo un poco sin aire. Hace uno o dos meses todavía intenté hablar con él, ya no era posible», dijo Kovac, visiblemente muy afectado por la noticia. En aquel momento, dijo el técnico del BVB, fue la hija de Hermann quien respondió al teléfono. «Su enfermedad era lamentablemente incurable. Estoy profundamente triste, una buena persona nos ha dejado».

Hermann estuvo al borde del campo en más de 1000 partidos como segundo entrenador de varios clubes, entre ellos también el BVB, el FC Bayern, el 1. FC Nürnberg, Schalke 04, el Hamburger SV, Bayer Leverkusen y la selección alemana, y marcó el fútbol alemán durante décadas.

En la rueda de prensa posterior al partido, Kovac añadió, conteniendo las lágrimas: «De mi parte y también de la de mi hermano, nuestro más sentido pésame a la familia de Peter. Se ha ido una gran persona. No solo como segundo entrenador en Múnich, sino también como segundo entrenador cuando yo todavía era jugador en Leverkusen. Realmente, un shock».

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BVB, rumor: Nuevos detalles sobre el interés del VfB en Silva

El VfB Stuttgart estudió en el verano de 2025 el fichaje de Fabio Silva, del Borussia Dortmund, algo que confirmó recientemente el director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth. Pero en un primer momento no quedó claro por qué finalmente fracasó el traspaso.

El diario Bild dice conocer los detalles: según esa información, el Stuttgart decidió no seguir adelante con el traspaso porque consideraba que el jugador era demasiado propenso a las lesiones y, además, en ese momento no había una necesidad extrema en esa posición.

Silva se marchó en su lugar al BVB procedente del Wolverhampton Wanderers por una cifra de traspaso de 22 millones de euros. En la temporada en curso, el jugador de 24 años suma cuatro goles en seis partidos.

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BVB, noticias: curioso incidente con Ryerson

Julian Ryerson sufrió un curioso percance en el partido contra el VfB Stuttgart del sábado por la noche. El lateral derecho del Borussia Dortmund tuvo que jugar durante un rato con los pantalones rotos.

El motivo fue un duelo con Jamie Leweling, del Stuttgart, mediada la segunda mitad. En esa acción, el jugador del VfB intentó separar a Ryerson del balón y al hacerlo rompió los pantalones de su rival.

Ryerson señaló varias veces a continuación que tenía que cambiarse los pantalones rotos, pero al principio no hubo reacción desde el banquillo. Solo después de algunos minutos el noruego pudo cambiarse los pantalones junto a la línea de banda y seguir jugando sin molestias.

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