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BVB, noticias: Sven Mislintat se deshace en elogios hacia Ole Book

Sven Mislintat, antiguo planificador de plantilla y jefe de ojeadores del BVB, ha felicitado a su antiguo empleador por el fichaje del director deportivo Ole Book y ha elogiado la forma de actuar en torno al culebrón del traspaso de Said El Mala.

Con la contratación de Book como sucesor de Sebastian Kehl, el BVB ha "tomado una decisión valiente y premiado una trayectoria de rendimiento clara", explicó Mislintat en el programa Sport1 "Doppelpass" y subrayó: "Fue valiente traer a alguien que antes solo había pescado en ambientes de Segunda División".

Book ha demostrado en sus fichajes "ojo y valentía. Siempre ha tenido una visión brutal con las plantillas en Elversberg, así que es una inversión top de Dortmund", añadió el técnico de 53 años. Según Mislintat, también fue correcto retirarse del pulso por El Mala tras semanas de negociaciones con el 1. FC Colonia.

"Said El Mala era probablemente la primera opción, pero no a cualquier precio, y eso es lo que distingue a un planificador de plantilla y director deportivo top, conocer sus planes B, y fue inteligente dividir el dinero", dijo Mislintat, aludiendo así a los fichajes de Giannis Konstantelias y Joey Veerman, que fueron contratados por el BVB poco después de los intentos fallidos por el internacional alemán en ciernes. También es "muy inteligente que Ole Book atienda a lo que hizo fuerte al Dortmund en el pasado: fichar a jugadores jóvenes y con capacidad de desarrollo en lugar de jugadores experimentados".

El directivo, actualmente sin club, activo por última vez en el Fortuna Düsseldorf, precisó que el BVB "acude a mercados algo más discretos pero con una calidad alta, y entonces lo ves directamente en el primer contacto de (Konstantinos) Karetsas, que eso es algo especial. Chicos como Karetsas pueden volver a encender algo. Eso era lo que necesitaba el Borussia Dortmund".

En el caso El Mala, Mislintat también recibió el apoyo del exprofesional Stefan Effenberg. "Que tenga este aspecto ahora también tiene que ver con El Mala: que el club haya tirado del freno a los 50 millones y se haya orientado de otra manera… eso primero hay que hacerlo. Gran elogio para el BVB", dijo.

Tras cuatro jornadas y un impecable botín de doce puntos, el Borussia Dortmund lidera actualmente la Bundesliga. El Bayern tiene diez puntos en su casillero debido al empate sin goles contra el Schalke 04.

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BVB, noticias: renovados los contratos de Cramer y Ricken

El Borussia Dortmund ha renovado los contratos de Carsten Cramer, Lars Ricken y Thomas Treß. Además, Cramer ascendió para convertirse en el sucesor de Hans-Joachim Watzke como presidente de la dirección. Así lo anunció el BVB el lunes por la noche.

Aquí puedes leer la noticia completa con todos los detalles.

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BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Viernes, 9 de octubre (20.30 horas) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Miércoles, 14 de octubre (21 horas) Champions League FC Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund Sábado, 17 de octubre (15.30 horas) Bundesliga Union Berlin vs. Borussia Dortmund Martes, 20 de octubre (18.45 horas) Champions League Sabah FK vs. Borussia Dortmund



