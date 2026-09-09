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BVB, noticias: Matthias Sammer pide un cambio de mentalidad

Matthias Sammer ha elogiado expresamente el regreso de Borussia Dortmund a la contratación de jugadores jóvenes, talentosos y con margen de desarrollo. «En el pasado quizá se descuidó un poco fichar a uno que otro jugador joven con potencial», dijo el asesor del BVB en Prime Video.

Sin embargo, el técnico de 59 años desea otro trato hacia los talentos, otro enfoque. «Tenemos que alejarnos del debate de fichar jugadores jóvenes solo para poder venderlos caros más tarde», reclamó la antigua estrella del BVB. «Deberíamos fichar jugadores jóvenes para hacer mejor al equipo y orientarlos a las exigencias de Dortmund».

Con Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias o Joane Gadou, el Dortmund incorporó este verano una cantidad inmensa de talento. Sammer destacó expresamente el buen trabajo del entrenador Niko Kovac y del director deportivo Ole Book.

Sammer ve con buenos ojos la demanda del entorno y de la opinión pública de un estilo de juego más atractivo por parte del Dortmund, pero concede poca importancia a la exigencia de «espectáculo». La mezcla es lo decisivo.

Para él, «las virtudes básicas del fútbol» están en primer plano. Estas «deben estar equilibradas: atractivo con el balón, claridad sin el balón, personalidad y distintas soluciones en diferentes fases del juego», explicó Sammer.

El BVB aspira a «un cambio, no cabe ninguna duda», afirmó Sammer. «Todos, todos están preparados. Pero no por el cambio en sí, sino sobre unas bases estables».

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BVB, rumor: despedido un jefe del club por fichajes frustrados

Con Ethan Nwaneri, el BVB reaccionó a la grave lesión de Giannis Konstantelias. Que ahora sea el supertalento del Arsenal quien deslumbre en Dortmund y no, por ejemplo, Marcel Regula, del Zaglebie Lubin, supuestamente le habría costado el puesto a un alto funcionario.

En cualquier caso, medios polacos especulan con que el traspaso frustrado de Regula acabó resultándole fatal a Pawel Jez, que fue despedido el lunes por el club de la primera división.

No está claro por qué exactamente el BVB acabó renunciando a un acuerdo con el Lubin y descartó a Regula, que al parecer ocupaba un lugar muy alto en la lista de candidatos en Dortmund. Inmediatamente después, Jez aseguró que, como muy tarde el próximo verano, aunque quizá ya en el próximo mercado invernal, el BVB volvería a llamar a la puerta por Regula.

En el contexto de su despido, esto suena casi como si hubiera intentado desviar la atención del fallido negocio millonario con el subcampeón alemán. Se hablaba de entre seis y ocho millones de euros de traspaso por el polivalente atacante de 19 años.

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BVB, noticias: Serhou Guirassy celebra un jubileo con un "hat-trick" histórico

Hay formas peores de celebrar tu partido número 100 con un club. Serhou Guirassy marcó dos goles en el tramo final para evitar la amenaza de dejarse puntos en el arranque de la máxima competición continental. Fueron los tantos 63 y 64 del jugador de 30 años con el BVB, ¡una cifra sensacional!

Poco después de su doblete, el número 9 del Dortmund escribió además historia en la Champions League. Como primer jugador de todos los tiempos, «consiguió» después de dos goles en la portería correcta también uno en la equivocada. Guirassy no pudo hacer nada en esa acción, porque el portero Gregor Kobel le golpeó desafortunadamente con el balón, pero ya nadie podrá quitarle esa entrada en los libros de historia.

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