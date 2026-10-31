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BVB, noticias: Roy Makaay se burla del Bayern-Dortmund

Roy Makaay, delantero legendario del Bayern de Múnich, ha lanzado una pequeña pulla al próximo «clásico» entre el club más laureado de Alemania y el BVB.

En una entrevista con Sport1, el neerlandés explicó que «solo conozco un clásico»: el duelo entre el Ajax de Ámsterdam y el Feyenoord de Róterdam en su país natal.

De hecho, durante los años en que Makaay jugó en la Bundesliga (de 2003 a 2007), el enfrentamiento entre el Bayern y el BVB aún no tenía la trascendencia deportiva de hoy. Por entonces, el Borussia Dortmund deambulaba por la zona media de la tabla y apenas suponía un desafío para el conjunto muniqués.

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El Bayern, en cambio, se disputaba el campeonato alemán con otros clubes. «Cuando yo jugaba, no era tan importante como lo es ahora. Nuestros grandes rivales eran el Schalke, el Hamburgo y el Werder Bremen», señaló Makaay.

El Schalke y el Bremen, sobre todo, pusieron en aprietos al Bayern en repetidas ocasiones a principios de la década de 2000. Mientras que el S04 se quedó a las puertas del título en 2001 y 2005, el Werder conquistó el campeonato en 2004 a las órdenes de Thomas Schaaf.

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BVB, noticias: Wolf-Christoph Fuss ve opciones para el BVB

El comentarista de Sky Wolf-Christoph Fuss cree que el BVB puede plantar cara al Bayern de Múnich en el gran partido del sábado por la noche.

«Defensivamente, son extraordinariamente sólidos con Niko Kovac», elogió Fuss en ntv la actuación de los aurinegros en lo que va de temporada. «El Bayern tendrá que esforzarse mucho para superar una defensa muy compacta. Tendrá que asumir que cualquier error puede ser castigado».

El entrenador Kovac ha «conseguido establecer en Dortmund unas directrices claras a las que todos saben que pueden aferrarse. Son cosas que dan seguridad. También en Múnich».

Ambos equipos ocupan actualmente las primeras posiciones de la Bundesliga. Gracias a su mejor diferencia de goles, el Bayern es primero, pero el BVB podría superarlo con una victoria.

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BVB, rumor: Konstantinos Karetsas vuelve a la convocatoria

Al parecer, el Borussia Dortmund viajará a Múnich con el atacante Konstantinos Karetsas para el gran partido del sábado por la noche contra el Bayern de Múnich. Así lo informa Ruhr Nachrichten.

Según esa información, el griego formó parte de la convocatoria de 20 jugadores que viajó el viernes por la noche desde Dortmund a la capital bávara. Además, el defensa Ramy Bensebaini (tras cumplir una sanción por tarjeta roja) y el portero Alexander Meyer (tras una infección gripal) también regresarían a la convocatoria.

Karetsas sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo hace unas dos semanas, en el partido de Bundesliga contra el Union Berlin. En un principio, los aurinegros temieron que estuviera de baja durante más tiempo, pero finalmente la lesión resultó no ser demasiado grave.

Sin embargo, parece poco probable que el jugador de 18 años sea titular en el Allianz Arena. Todo apunta a que Karetsas empezará en el banquillo.

BVB, noticias: el exjugador del Dortmund Christian Pulisic renueva con el Milan

El exjugador de la Bundesliga Christian Pulisic (28) ha renovado a largo plazo su contrato con el AC Milan, uno de los grandes clubes del fútbol italiano. Según comunicaron los rossoneri un día antes del derbi della Madonnina contra su rival de la ciudad, el Inter (sábado, 20:45 horas), el internacional estadounidense ha firmado un nuevo contrato hasta junio de 2031.

«Sus 44 goles en 141 partidos con los rossoneri subrayan tanto su importancia para el equipo como su papel en los planes de futuro del club», escribió el conjunto milanés en un comunicado. Pulisic, que jugó en el Borussia Dortmund hasta 2019 y después fichó por el Chelsea, se ha convertido en un «jugador clave» desde su llegada al Milan en julio de 2023. (SID)

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