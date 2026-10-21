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BVB, rumor: revelados detalles interesantes del contrato de Niko Kovac

El entrenador Niko Kovac volvió a ampliar recientemente su contrato con el BVB hasta 2029. Según ha podido saber Sport Bild, el acuerdo incluye, además de primas por objetivos, una denominada «cláusula de despido».

Según esa información, Kovac y la directiva del club han acordado rescindir el contrato de inmediato si el técnico, de 55 años, fracasa. En el momento de un posible cese, se calcularía el salario pendiente hasta junio de 2029 y se le abonaría a Kovac el 50 % de esa cantidad.

La ventaja: el BVB dejaría de tener a Kovac en nómina y él podría negociar de inmediato con otros clubes, que, a su vez, no tendrían que pagar ninguna compensación.

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En caso de éxito, en cambio, Kovac podría cobrar varias primas. Además de su salario base, que rondaría los cinco millones de euros, percibiría otros 1,2 millones de euros por conquistar el título de liga. Recibiría la misma cantidad si ganara la Champions League. Además, la conquista de la Copa de Alemania ingresaría 500.000 euros en su cuenta.

En las negociaciones, que habrían comenzado al término de la pasada temporada, Kovac insistió esta vez en conseguir un contrato de larga duración. En agosto de 2025 todavía había aceptado una ampliación de solo un año. Ahora se han añadido otros dos. Una clara señal de que quiere construir algo junto al director deportivo Ole Book y el director ejecutivo Lars Ricken.

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BVB, noticia: tras su doblete ante el Sabah, Guirassy iguala a Kane

Serhou Guirassy firmó una gran actuación el martes en la victoria por 2-1 del Borussia Dortmund ante el Sabah FK en la Champions League. Con sus dos goles se convirtió en el jugador más destacado de los aurinegros. Para el delantero fue ya su séptimo doblete en la máxima competición europea desde el inicio de la temporada 2024/25. Con esa cifra, comparte el primer puesto de esta categoría con la estrella del Bayern Harry Kane. «Tengo sentimientos encontrados», dijo Guirassy tras el partido. «Estoy contento con la victoria, era importante para el equipo. Pero hemos desaprovechado algunas ocasiones».

Con sus tantos ante el Sabah, el guineano elevó a cuatro su cuenta de goles esta temporada en la Champions League. Justo después del pitido final, compartía el liderato de la tabla de goleadores con Ermedin Demirovic, del Stuttgart; Nicolo Tresoldi, del Brujas, y Erling Haaland, del Manchester City.

La victoria ante el campeón de Azerbaiyán fue enormemente importante para el Dortmund, ya que llegó en medio de una mala racha de resultados. El BVB acumulaba tres partidos consecutivos sin ganar entre todas las competiciones. La semana pasada, además, el Dortmund había caído por 0-1 ante el Bodö/Glimt en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. Tras tres partidos disputados, suma ahora seis puntos.

Los aurinegros volverán a jugar en la Bundesliga el sábado. El BVB recibirá entonces al Eintracht Frankfurt.

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BVB, noticia: el Borussia Dortmund pone fin a su pequeña crisis; Kovac, satisfecho, y Book, aliviado

El entrenador del BVB, Niko Kovac, se mostró satisfecho con el juego ofensivo de su equipo tras el pitido final del partido ante el Sabah.

«Hoy hemos jugado realmente bien en ataque y hemos creado muchas ocasiones. Si hubiéramos aprovechado solo la mitad, seguramente habríamos ganado por tres o cuatro goles de diferencia», explicó el técnico del BVB. Al mismo tiempo, reconoció que su equipo había concedido ocasiones al rival en repetidas ocasiones por errores propios: «Cometimos algún que otro pequeño error y, con ello, volvimos a meter al rival en el partido. Nos costó mucho, pero la victoria fue totalmente merecida».

El director deportivo Ole Book también hizo un balance positivo tras la importante victoria. No solo destacó la importancia de los tres puntos, sino también la difícil situación de partida tras la reciente racha negativa. «Cuando se hace un viaje tan largo, y no solo nosotros, sino también los aficionados, estamos aún más contentos de haber conseguido los tres puntos, que además eran muy importantes después de la derrota en Noruega. Por supuesto, sienta bien volver a ganar después de tres partidos sin hacerlo», dijo Book.

Al igual que Kovac, el director deportivo también apreció una mejora en el juego pese a las ocasiones desperdiciadas. «Hoy nos habría venido muy bien ser más resolutivos de cara a portería. Por otro lado, hemos dado un claro paso adelante en nuestro juego», concluyó Book.

Joey Veerman, que destacó con una actuación sobresaliente y dio la asistencia del gol de la victoria por 2-1, compartió esa valoración. El centrocampista vio una clara mejoría con respecto a la semana anterior, aunque también lamentó la falta de acierto de cara a portería. «Hemos generado muchas ocasiones. Si lo comparamos con la semana pasada, en mi opinión hoy hemos hecho un partido realmente bueno, tanto por las ocasiones como por nuestra forma de jugar. Pero sí, tenemos que sentenciar el partido. Tendríamos que haber marcado muchos más goles», explicó Veerman.

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