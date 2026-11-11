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¿Podrá el Borussia Dortmund volver a contar con Giannis Konstantelias mucho antes de lo previsto? En el caso de Felix Nmecha y «Ballers in God», el club de Dortmund estudia emprender acciones legales si fuera necesario. Noticias y rumores del BVB.

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Unos dos meses después de sufrir una rotura del ligamento cruzado, Giannis Konstantelias, nuevo fichaje del Borussia Dortmund, parece avanzar en su recuperación mucho más rápido de lo previsto. El jugador ofensivo trabaja duro al menos cinco días a la semana para volver a estar en forma, al parecer con resultados apreciables.

Según coinciden varios medios griegos, la rehabilitación marcha tan bien que parece realista pensar en su regreso entre febrero y marzo de 2027. También Bild afirma haber sabido por fuentes del BVB que Konstantelias va por delante de lo previsto. Sin embargo, no hay una fecha fija para el regreso del futbolista de 23 años y, dados estos antecedentes, el BVB no quiere precipitarse.

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Konstantelias, llegado del PAOK Salónica, marcó el 2-0 definitivo contra el HSV en la primera jornada y cuajó un buen partido. Sin embargo, en la segunda parte sufrió la grave lesión sin que interviniera ningún rival y desde entonces está de baja. Hasta ahora se había calculado que no volvería a estar disponible antes de abril.

Getty Images

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En el caso de la polémica celebración de gol de Felix Nmecha en apoyo a la comunidad religiosa «Ballers in God», la DFB ha tomado las medidas que había anunciado. Nada más llegar a la concentración en Herzogenaurach, el seleccionador Jürgen Klopp y el director deportivo Rudi Völler convocaron el lunes al jugador de 26 años para hablar con él.

El mensaje de los responsables deportivos fue claro: la federación solo le brindaría apoyo público si Nmecha dejaba claro sin lugar a dudas que no defiende posturas cuestionables ni discriminatorias. Solo después de esa conversación interna, el centrocampista publicó el lunes a última hora su declaración personal.

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Al mismo tiempo, el asunto también se trató en Dortmund. Durante una reunión del departamento de aficionados y apoyo del BVB, el presidente del club, Hans-Joachim Watzke, supuestamente dejó claro que el club exige al jugador de forma inequívoca que deje de hacer por completo ese gesto.

Según Bild , tras varias conversaciones confidenciales entre Watzke y Nmecha, en el club dan por hecho que el internacional cederá y dejará de hacer esa celebración. Además, el Borussia quiere evitar que se le siga vinculando con la agrupación: si la red cristiana continúa utilizando con fines promocionales imágenes de Nmecha con la camiseta del Dortmund, el club de la Bundesliga se reserva el derecho a emprender acciones legales, según el tabloide.

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