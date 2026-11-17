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El BVB podría tener problemas para negociar con varios jugadores. Además, cientos de teólogos respaldan a Felix Nmecha. Noticias y rumores del Borussia Dortmund.

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BVB, rumor: ¿Tendrá consecuencias en cadena la renovación de Schlotterbeck?

La renovación de Nico Schlotterbeck con el BVB en abril de este año parece traer consecuencias en cadena. Según informa Sport Bild, el considerable aumento salarial del defensa central repercute en las negociaciones actuales y futuras con otros jugadores importantes.

Según esta información, Waldemar Anton, Gregor Kobel y Serhou Guirassy han tomado nota de las posibilidades económicas del Borussia Dortmund. Los contratos de los tres vencen en el verano de 2028 y el club quiere retenerlos a todos.

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Según se ha sabido, Schlotterbeck puede ganar con su nuevo contrato, vigente hasta 2031, 14 millones de euros brutos al año, primas incluidas, lo que lo convierte claramente en el jugador mejor pagado del club. El futbolista de 26 años está considerado el futuro capitán y ya sustituye esta temporada al titular del brazalete, Emre Can, que no volverá al campo hasta el año que viene tras su rotura del ligamento cruzado.

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Pero Anton, Kobel y Guirassy también tienen un peso importante dentro del club. Las conversaciones con el primero ya están en marcha, aunque al parecer se han estancado. La primera oferta del BVB no habría satisfecho las expectativas de Anton : al parecer, el salario propuesto rondaba apenas la mitad del de Schlotterbeck. Al mismo tiempo, ya circulan rumores sobre el interés de clubes de la Premier League.

Según el informe, Kobel y Guirassy también compararán sus ofertas con el salario de Schlotterbeck cuando las negociaciones aborden la cuestión salarial. Se considera dudoso que el BVB pueda permitirse otros tres aumentos salariales de una magnitud similar.

Getty Images

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BVB, noticias: Cientos de teólogos se solidarizan con Felix Nmecha

Más de 300 teólogos y responsables eclesiásticos, procedentes en su mayoría de ámbitos evangélicos y de iglesias independientes, han expresado su apoyo a Felix Nmecha, del BVB, en una carta abierta. En el escrito, dirigido al presidente Hans-Joachim Watzke y a la directiva del club, los firmantes se solidarizan con la polémica celebración de gol del internacional alemán.

Entre otras cosas, los teólogos fundamentan su postura en que en Alemania no existe la obligación de apoyar determinadas concepciones de la ética sexual, como una ética queer. Además, sostienen que el futbolista tiene derecho a vivir su fe y profesarla públicamente. Tampoco es ilegal proteger la vida de los no nacidos ni defender una «elevada ética matrimonial». Esas posturas no menosprecian «en modo alguno a las personas» «que piensan o viven de otra manera».

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Pero, desde luego, ese no era el objeto del debate sobre la celebración de Nmecha. No se criticó la fe de Nmecha ni sus supuestas posturas sobre el sexo antes del matrimonio («ética matrimonial») o cuestiones similares. Lo que se criticó fue, más bien, a la organización «Ballers in God», a la que apoyó con su celebración y a la que se atribuyen posturas homófobas, contrarias a las personas queer y transfóbicas.

Los autores de la carta están «muy preocupados» por el comportamiento del club, pues ven en él un creciente retroceso de la verdadera tolerancia. Al fin y al cabo, debe ser posible una «competencia positiva entre visiones del mundo en un Estado democrático de derecho», aunque distintos proyectos de vida sean contradictorios.

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Además, acusan a la directiva del BVB de una «doble moral inapropiada», ya que la ética sexual de otras religiones es, en comparación, «considerablemente más restrictiva».

El contexto: Nmecha volvió a hacer, en el partido contra el SV Elversberg previo al parón de selecciones, un gesto de celebración vinculado a la organización «Ballers in God». Nmecha colocó una corona imaginaria sobre el césped para aludir a la iniciativa «The King's Return». A la red se la acusa, entre otras cosas, de discriminar a las minorías . Además, en el pasado recibió críticas por declaraciones homófobas y por su visión evangélica del mundo.

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Posteriormente, el departamento de aficionados y apoyo del Dortmund exigió que el club se distanciara claramente de las redes evangélicas, una petición ante la que Watzke también mostró comprensión . «No queremos eso en nuestra casa», afirmó con claridad, y explicó: «Le he dicho: Felix, si notas que eso divide a los aficionados, quizá también entiendas que no deberías volver a hacerlo. Va a pensárselo. Hemos tenido una conversación maravillosa con él. Hicimos una videollamada de una hora. Ese es el punto en el que estamos ahora y él reflexionará sobre ello. Espero que encontremos una solución razonable».

El seleccionador alemán Jürgen Klopp también se pronunció sobre el asunto durante el parón de selecciones y reveló que había pedido a Nmecha que renunciara a la celebración de la corona cuando vistiera la camiseta de la selección alemana . «Ha dicho que quiere a todas las personas y que no desacredita a nadie. Con eso, para mí queda aclarada la parte más importante. Ya no quiere celebrar así los goles», dijo antes del partido contra Serbia del viernes por la noche (3-1).

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Con todo, el debate sigue causando malestar. Más de 3.000 personas han firmado una petición en línea titulada «La fe no es una falta: ¡Dejad que Felix celebre!».

Getty Images

BVB, calendario: Los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Sábado 21 de noviembre (15:30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Martes 24 de noviembre (21:00) Champions League Arsenal FC vs. Borussia Dortmund Domingo 29 de noviembre (19:30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Miércoles 2 de diciembre (20:45) Copa de Alemania Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Domingo 6 de diciembre (15:30) Bundesliga FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund