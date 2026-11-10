Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Borussia Dortmund y Waldemar Anton parecen confiar en que podrán prolongar su relación. En cambio, la situación del joven Luca Reggiani es muy distinta. Noticias y rumores del BVB.

Más noticias, reportajes y rumores del BVB:

«Un jugador difícil de dirigir»: ¿qué puede aportar Marcel Regula, que interesa al BVB?

Tras la polémica por una celebración controvertida: la DFB anuncia una conversación con Nmecha

«Nunca encadena tres buenos partidos»: un exinternacional critica a Nmecha

BVB, rumor: el Dortmund confía en renovar a Waldemar Anton

Waldemar Anton se ha convertido en poco tiempo en una pieza fija del Borussia Dortmund y en una figura clave de su defensa.

Por eso, no sorprende que el club tenga mucho interés en retener al defensa más allá de la vigencia de su contrato actual. Como ya informó Sky Sport , el BVB estudia a fondo una posible renovación del internacional.

Anuncios Anuncios

Según Sky Sport , los responsables del club ya han presentado a Anton una oferta de contrato concreta. Se espera que las conversaciones entre ambas partes avancen durante el actual parón de selecciones.

Related Topics

Próximos partidos BMG Bundesliga 09:30 BVB

Las condiciones para llegar a un acuerdo parecen favorables. Tanto el club como el jugador afrontan, al parecer, las próximas negociaciones con una actitud positiva. Ambas partes confían, por tanto, en alcanzar pronto una solución conjunta.

Desde su llegada a Dortmund en el verano de 2024, Anton tiene un puesto fijo en la defensa del BVB. Su importancia para el equipo se refleja especialmente en la constancia de sus minutos de juego. Anton, cuyo contrato sigue vigente hasta 2028, ha disputado íntegramente todos los partidos de Bundesliga y Champions League de la presente temporada hasta la fecha.

Getty Images

Anuncios

BVB, rumor: Luca Reggiani quiere dejar el Dortmund

La formación y el desarrollo de jóvenes talentos están generando inquietud en el Borussia Dortmund, según un informe de Sky Sport. Algunos jugadores de las categorías inferiores están cada vez más descontentos con sus escasas oportunidades de jugar.

El caso de Luca Reggiani es especialmente claro: según el informe, su representante ya ha comunicado a los responsables del club que el jugador busca marcharse a otro equipo.

Anuncios

Mathis Albert y Samuele Inacio aún no se plantean su futuro, pero también desean disponer de más minutos y de más oportunidades para demostrar su valía sobre el terreno de juego.

Reggiani, de 18 años, firmó en marzo un contrato profesional hasta 2029. En lo que va de temporada, solo ha jugado 50 minutos repartidos en dos partidos oficiales a las órdenes de Niko Kovac y suele jugar con el equipo sub-23.

Anuncios

Albert, de 17 años, jugó los 90 minutos con el primer equipo en la primera ronda de la Copa de Alemania y entró una vez como suplente en la Bundesliga. Inacio, que vio la tarjeta roja ante el HSV en la primera jornada, ha jugado hasta ahora cuatro partidos a las órdenes de Kovac.

Getty Images

BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund