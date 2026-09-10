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BVB, rumor: supuestamente Dortmund quiso arrebatar el fichaje de Moore

Tras la grave lesión del nuevo fichaje Giannis Konstantelias en el estreno de la temporada contra el HSV (2-0), supuestamente el Borussia Dortmund puso sus ojos en Mikey Moore, que estaba a punto de pasar del Tottenham Hotspur al 1. FC Köln. El jefe deportivo del Köln, Thomas Kessler, confirmó indirectamente el rumor este martes en el DuMont-Talk en el Audi Zentrum Ehrenfeld.

"Y como suele pasar: cuando existe la percepción pública de que nosotros, como 1. FC Köln, tenemos la posibilidad de fichar a un jugador así, uno puede imaginarse que algún que otro club de la Bundesliga o internacional pregunte hasta qué punto está realmente cerrado", dijo Kessler.

Los de Colonia tuvieron que esperar bastante tiempo para completar la operación, ya que el Tottenham quería cerrar primero sus incorporaciones necesarias antes de dar luz verde a Moore.

Mientras tanto, el delantero de 19 años se había puesto tanto en primer plano que despertó varios intereses adicionales. Pero la carrera la ganaron los renanos. Kessler: "Él lo tuvo claro todo el tiempo y quería venir a Colonia. Mikey cumplió su palabra. Las conversaciones fueron buenas. Ahora estamos contentos de que esté aquí".

El jefe del club de Colonia no pudo evitar una pulla directa al BVB tras la saga de El Mala, prácticamente interminable, en verano: "No conozco la planificación de plantilla del Borussia, con la excepción de un jugador, y ese sigue con nosotros".

Durante mucho tiempo, Dortmund fue detrás de la estrella emergente El Mala, pero al final no quiso satisfacer las inmensas exigencias del Köln, de más de 50 millones de euros. En su lugar, dos talentos griegos excepcionales, Konstantelias y Konstantinos Karetsas, ficharon por el BVB. Para Konstantelias, que estará de baja durante meses por una rotura del ligamento cruzado, llegó cedido Ethan Nwaneri, del FC Arsenal.

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BVB, noticias: Nico Schlotterbeck vuelve a entrenarse

Con Nico Schlotterbeck y Ramy Bensebaini, el BVB dio la bienvenida este miércoles a dos "nuevos fichajes" en el entrenamiento. Schlotterbeck participó por primera vez en una sesión con el equipo desde la lesión de tobillo que sufrió en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial en junio. Aún no está claro si el jefe habitual de la defensa regresará ya el próximo fin de semana a la convocatoria para el partido de Bundesliga contra el SC Paderborn.

Bensebaini había tenido que bajar el ritmo recientemente por una contusión en las costillas, que sufrió en la Supercopa contra el FC Bayern a finales de agosto.

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BVB, rumor: el colapso de Konstantinos Karetsas sigue siendo un misterio

El martes por la noche no solo los aficionados del Dortmund contuvieron la respiración, cuando Konstantinos Karetsas, en el primer partido de Champions League de su carrera, se desplomó inicialmente por razones desconocidas en la primera parte y tuvo que ser retirado del campo en camilla. El BVB señaló problemas circulatorios como causa del colapso del jugador de 18 años, que, según informó Bild , pasó la noche hasta el miércoles en el hospital para someterse a exhaustivos exámenes.

Según el informe, los resultados no mostraron nada fuera de lo normal y no hay indicios de una causa grave para el colapso de Karetsas. Los posibles informes procedentes de Bélgica, el país de origen de la familia del jugador, según los cuales Karetsas podría haber estado deshidratado, hasta ahora ni se han confirmado ni se han desmentido.

Cuándo volverá Karetsas a la dinámica de entrenamientos sigue sin estar claro. Desde el comunicado del martes por la noche, en el que el BVB informó de que el jugador tenía problemas circulatorios, pero que se encontraba bien dentro de las circunstancias, no ha habido más novedades.

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