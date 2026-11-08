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La lesión de Serhou Guirassy también podría causar problemas al BVB fuera del campo. Mientras tanto, Jobe Bellingham recibe un elogio especial. Noticias y rumores del Borussia Dortmund.

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BVB, noticias: ¿Se avecina un conflicto para el Borussia Dortmund por Serhou Guirassy?

La lesión de Serhou Guirassy podría generar inquietud en el Borussia Dortmund durante el parón de selecciones.

¿Cuál es el motivo? Tras sufrir una distensión entre semana en el partido de la Champions League contra el Betis de Sevilla (2-1), Guirassy tuvo que descansar el sábado en el encuentro de Bundesliga contra el Elversberg (2-1). En el BVB esperan que el delantero regrese después del próximo parón de selecciones, aunque todavía no está claro si viajará para incorporarse a la selección de Guinea.

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El club mantiene «una buena comunicación» con la federación de fútbol de Guinea, afirmó el director deportivo del Dortmund, Ole Book, antes del partido contra el Elversberg en DAZN. «Desde nuestro punto de vista, médicamente no tiene sentido», subrayó, aunque dejó abierto el desenlace del asunto: «Pero, en principio, hay que mantener el diálogo con la federación».

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El Borussia preferiría, naturalmente, que Guirassy se quedara en Dortmund, se recuperara de su lesión bajo la supervisión de los médicos del club y, en el mejor de los casos, volviera a estar disponible para el próximo partido de Bundesliga, en Mönchengladbach, el 21 de noviembre. Guinea, en cambio, estaría encantada de contar con su gran estrella: tiene por delante dos importantes compromisos oficiales contra Eritrea en la fase de clasificación para la Copa África del próximo verano (el 12 de noviembre en casa y el 16 de noviembre fuera).

Dos victorias son imprescindibles para seguirle el paso a Sudáfrica, actual líder del grupo D. Solo el primero del grupo de Guinea se clasificará para la fase final de 2027. Guirassy y sus compañeros perdieron el partido de ida en Sudáfrica por 2-1 a finales de septiembre. El próximo marzo disputarán en casa el partido de vuelta, que podría ser decisivo.

Getty Images

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BVB, rumor: ¿Debate controvertido por el trato a los jóvenes talentos?

El trato a los jóvenes talentos del propio club parece ser ahora un tema delicado en el Borussia Dortmund.

Según informa kicker , en el BVB «se debate intensamente a nivel interno y, en parte, de forma controvertida» si jóvenes como Mathis Albert (17) o Samuele Inacio (18) tienen actualmente suficientes perspectivas.

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Según esa información, a algunos responsables del Dortmund les incomoda que talentos como Albert, Inacio, Mussa Kaba (17) o Enzo dos Santos (17) solo tengan ahora minutos de juego significativos con el equipo sub-23 en la Regionalliga o con el sub-19. De acuerdo con kicker, cada vez son más quienes sostienen que necesitan jugar regularmente desde ya en el equipo de Bundesliga dirigido por Niko Kovac.

Esto también está relacionado con la preocupación por la posición del BVB en el mercado de jóvenes talentos de otros clubes. Al fin y al cabo, ver que las perspectivas de tener oportunidades con el primer equipo no son precisamente buenas podría disuadir a los jóvenes jugadores en los que está interesado el Dortmund.

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BVB, noticias: Hamann elogia especialmente a Jobe Bellingham

Dietmar Hamann está entusiasmado con la evolución del centrocampista Jobe Bellingham en el Borussia Dortmund.

«Jobe Bellingham llegó a Dortmund con grandes expectativas y a menudo se le comparaba con su hermano (Jude, estrella del Real Madrid, nota de la redacción), lo que probablemente no era justo con él porque es un jugador algo diferente, más defensivo. Tenía que salir del campo una y otra vez, no acababa de encontrar el ritmo y no jugaba bien», dijo Hamann en Sky sobre los complicados comienzos de Bellingham en el BVB, que lo fichó en 2025 procedente del AFC Sunderland por 30,5 millones de euros.

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Hamann añadió: «Pero lo que ha mostrado desde el invierno pasado es sobresaliente. El entrenador ha tenido mucho que ver en ello». Bellingham ya es una pieza indispensable del once titular del Dortmund, convence con actuaciones constantes y ahora incluso ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Inglaterra. «Si llega a ser la mitad o tres cuartas partes de bueno que su hermano, dará muchas alegrías al Dortmund», subrayó Hamann.

En la victoria por 2-1 contra el Elversberg del sábado, Bellingham volvió a ser titular con el BVB y fue sustituido poco antes del final. Tras el partido, el jugador de 21 años destacó en DAZN lo agradecido que está, sobre todo, al entrenador Niko Kovac por su evolución: «Al final, es él y, por supuesto, también el club quienes realmente me ayudan y me han llevado a este punto en el que recibo una convocatoria con la selección. Estoy muy contento y solo quiero seguir trabajando duro».

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Bellingham tiene muchas ganas de viajar para incorporarse a la selección inglesa junto a su hermano mayor, Jude: «Nos lo imaginamos muchas veces cuando jugábamos juntos de pequeños en el jardín o en el parque. Es un gran sueño. Aún no ha sucedido, así que no quiero alegrarme antes de tiempo. Pero estoy realmente muy emocionado», afirmó.

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BVB, noticias: premio para Joane Gadou

El defensa del Borussia Dortmund Joane Gadou fue elegido mejor debutante de octubre en la Bundesliga.

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En la votación entre aficionados, representantes de los clubes y expertos seleccionados de la Bundesliga, Gadou quedó por delante de Dennis Seimen, prometedor portero del Stuttgart, y del central Mattes Hansen, del SC Paderborn. Optan al premio al debutante del mes los jugadores que tenían menos de 23 años en la primera jornada, que nunca antes habían sido titulares y que habían disputado un máximo de 450 minutos en la Bundesliga.

Gadou llegó al Dortmund el verano pasado procedente del RB Salzburg por 19,5 millones de euros y se ganó de inmediato un puesto de titular en el BVB. El francés de 19 años ha convencido en la mayoría de sus 15 partidos disputados hasta ahora esta temporada en todas las competiciones, entre otras cosas por su impresionante madurez defensiva.

Getty Images

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BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Sábado 21 de noviembre (15:30 h) Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Martes 24 de noviembre (21:00 h) Champions League FC Arsenal vs. Borussia Dortmund Domingo 29 de noviembre (19:30 h) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Miércoles 2 de diciembre (20:45 h) Copa de Alemania Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Domingo 6 de diciembre (15:30 h) Bundesliga FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund