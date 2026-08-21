BVB, noticias y rumores: ¡Modelo de traspaso especial! ¿Fisnik Asllani acaba fichando por el Borussia Dortmund?

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BVB, noticias: Borussia Dortmund sigue teniendo a Asllani en el radar, ¿modelo de traspaso especial?

El BVB sigue interesado supuestamente en el fichaje de Fisnik Asllani. Así lo informa Bild. Pese a los ya costosos fichajes ofensivos de Konstantinos Karetsas y Giannis Konstantelias, que en conjunto han supuesto casi 60 millones de euros, y pese al reconocimiento médico no superado por Asllani en el RB Leipzig, el delantero de 24 años sigue "en el radar". Desde hace meses, el Dortmund viene siendo relacionado con un traspaso de Asllani, a veces de forma más concreta y otras menos.

También se habría cumplido la condición introducida recientemente para un fichaje del Dortmund, según la cual todos los responsables, desde Ole Book hasta Lars Ricken y el entrenador Niko Kovac, deben levantar primero el pulgar. Especialmente el director deportivo Book está absolutamente convencido de las cualidades de Asllani desde la etapa que compartieron en Elversberg.

El propio Asllani seguiría sin ver con malos ojos un cambio al Dortmund, según se señala en la información. Sin embargo, hay dos grandes obstáculos. El primero es de naturaleza financiera.

La cláusula de rescisión del contrato de Asllani para el actual mercado de fichajes de verano, que según se dice estaba entre 25 y 29 millones de euros, ya ha expirado. El RB Leipzig había querido acogerse a esa cláusula, pero tras la revisión médica expresó dudas y dejó caer el traspaso. Ahora, el TSG Hoffenheim puede volver a negociar libremente el importe del traspaso de Asllani (contrato hasta 2029) en unas potenciales negociaciones. Una desventaja para el BVB.

Según Bild, a los aurinegros podría rondarles por la cabeza un modelo de traspaso especial: una cesión con obligación de compra posterior, que entonces posiblemente sería más alta que la cláusula de rescisión ya expirada, para hacer atractiva una operación así para el club del Kraichgau.

El segundo obstáculo: en realidad, el BVB no tiene actualmente necesidad de otro jugador ofensivo más. El dúo formado por Serhou Guirassy y Fabio Silva para la posición de nueve está definido. Pero especialmente Silva volvió a ser relacionado recientemente con una salida tras solo una temporada. El Real Betis de la LaLiga española habría elegido al portugués como su deseo absoluto. Recientemente, Silva llamó la atención al borrar de su perfil de Instagram todas las fotos suyas relacionadas con el BVB.

En su temporada de debut, el jugador de 24 años convenció con la camiseta del Dortmund únicamente en el papel de revulsivo y como asistente, pero no como delantero goleador ni como sustituto serio de Guirassy en el once inicial. Si el Real Betis ofrece al BVB los 22,5 millones de euros que el BVB transfirió el verano pasado al Wolverhampton Wanderers, una salida relámpago no parece improbable.

En ese caso, el Dortmund volvería a tener un presupuesto fresco para fichajes y, aun así, una necesidad urgente de actuar. Por un lado, el riesgo es demasiado grande de afrontar una temporada con triple carga competitiva solo con Guirassy como delantero centro natural; por otro, tampoco está garantizada al cien por cien la continuidad del guineano en caso de que llegue una tentadora oferta de última hora desde Arabia Saudí, según Bild.

"Primero hemos hecho nuestros deberes y hemos compensado de forma sensata las salidas. Ahora estamos en una situación, a 20 de agosto, en la que podemos observar el mercado. No tiene por qué pasar nada más, quizá pase algo. Estamos preparados, quizá vuelva a haber oportunidades interesantes para nosotros", dijo Ricken en la rueda de prensa previa a la próxima Supercopa contra el Bayern sobre el estado de la planificación de fichajes del Dortmund.

Además, al ser preguntado por los rumores de salida de Silva y también de Marcel Sabitzer, subrayó: "No hay ningún mensaje para ningún jugador de que tenga que irse o buscarse otro club. Yo estaría de todo menos descontento si afrontáramos la temporada con esta plantilla".

Mientras tanto, en Hoffenheim se cuenta firmemente, tras el fallido cambio a Leipzig, con que Asllani juegue la próxima temporada para el club del Kraichgau. Después de regresar a Hoffenheim tras una cesión extremadamente exitosa en Elversberg (37 partidos, 19 goles, 10 asistencias), su estrella también comenzó a brillar en la Bundesliga. En su primera temporada con el TSG, Asllani marcó once goles y dio diez asistencias en 35 partidos oficiales.

Recientemente, también la Juventus de Turín habría mostrado interés por el internacional kosovar.

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BVB, rumor: Coutinho debe heredar a un nuevo fichaje de Borussia Dortmund

Según la información del portal griego Sportdog, el PAOK Salónica ha fijado como objetivo a Philippe Coutinho en la búsqueda de un sucesor para Giannis Konstantelias, que se marchó al BVB,.

El ya jugador de 34 años estaría, por tanto, muy bien valorado en el histórico club griego. Coutinho, que jugó cedido en el Bayern de Múnich en 2019/20 y ganó el triplete, tuvo su último contrato con Vasco da Gama en su Brasil natal. Sin embargo, está sin club desde febrero.

Los rumores sobre el PAOK no surgen de la nada: el entonces director técnico de Vasco da Gama, Leo Matos, es ahora director deportivo en Tesalónica y seguiría en contacto con Coutinho.

Para Coutinho, sería el regreso a Europa después de algo más de tres años, tras haber sido cedido por el Aston Villa primero al club catarí Al-Duhail SC (2023/24) y luego a Vasco da Gama (2024/25). En la temporada siguiente se produjo el traspaso definitivo a Brasil.

Con Konstantelias, el PAOK no solo perdió a su mejor jugador, sino también a un auténtico ídolo de la afición. Borussia Dortmund pagó 26 millones de euros más bonificaciones por el futbolista ofensivo.

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