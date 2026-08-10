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BVB, noticias: Ricken y Kovac hablan sobre el debut de Karetsas

Konstantinos Karetsas debutó el domingo por la tarde en el amistoso ante el FC Arsenal (3-2) con el BVB, después de su traspaso multimillonario de Genk a Dortmund. El jugador de 18 años marcó además un gol de gran factura para el momentáneo 2-0. Fue sustituido al descanso.

Después, el entrenador Niko Kovac habló sobre el griego, el segundo fichaje más caro de la historia del club, y dijo: "Por supuesto, todavía necesita tiempo. Físicamente aún no está al nivel que nos gustaría. Por eso solo jugó 45 minutos. Es gestión de cargas".

Kovac continuó: "Sabemos de dónde viene. También sabemos que estuvo un poco lesionado en la pretemporada con el Genk. Vemos que futbolísticamente es realmente muy bueno. Eso es lo que necesita cualquier equipo. ¡Eso es lo que necesitamos nosotros! Ahora mismo estamos muy contentos con eso".

También el director general deportivo Lars Ricken quedó encantado con el debut de Karetsas. "Me impresionó especialmente lo despierto que estuvo Kosta tras cinco días de entrenamiento, cómo participó en el juego, la seguridad que tuvo con el balón y lo útil que fue para el equipo. Y para situaciones como la del 2-0 puedes despertarlo a las tres de la mañana y la mete", dijo el exfutbolista de 50 años.

Más allá de eso, ambos responsables se mostraron satisfechos con la actuación del BVB en Londres. "Vimos algunas acciones fantásticas, algunos automatismos que Niko ha trabajado con su equipo", dijo Ricken, que añadió: "Por supuesto, es bonito que dos jugadores de 18 años como Inacio y Karetsas, así como Gadou con 19, marquen los goles. Pero eso solo funciona si los más experimentados que están a su alrededor también rinden. Y lo hicieron. Si pienso en Ramy, en Nmecha, en Silva, que apretó arriba. Alex Meyer transmitió una tranquilidad enorme. Entonces los jóvenes pueden brillar a su lado y dejar sus momentos destacados".

Kovac añadió: "El resultado no era lo más importante, y ya ha sido así en las últimas semanas. Se trata de que veamos ciertas cosas, y hoy se han visto muchas buenas. Seguramente todavía hay una cosa u otra que corregir, pero hemos progresado. En la primera parte, especialmente en los dos primeros goles, jugamos de maravilla, y eso me gustó".

BVB, noticias: los responsables del Dortmund esquivan las preguntas sobre Said El Mala

Que el Borussia Dortmund quiere fichar a Said El Mala, del 1. FC Köln, ya no es ningún secreto. Aun así, los dirigentes del BVB no se dejan arrancar declaraciones sobre el veloz extremo. También fue así el domingo en Londres.

"Simplemente lo exige el respeto, que en el Borussia Dortmund no hablemos de otros jugadores", dijo Ricken. "Eso, por desgracia, tiene de vez en cuando como consecuencia que aparezcan supuestas novedades y que anteayer estuviéramos sentados en la oficina pensando: 'Mira lo que supuestamente hemos vuelto a hacer'. Ahora tenemos que aguantar un poco eso".

Kovac, en cambio, se expresó de forma algo más general: "El mercado es muy difícil. No es fácil encontrar jugadores adecuados también en condiciones adecuadas".

Aun así, el técnico de 54 años dejó entrever que el BVB todavía quiere fichar a un driblador rápido para el uno contra uno. "Juegas permanentemente contra rivales que tienen a estos jugadores en sus filas tanto en ataque como en defensa. Tienes que igualar eso", dijo Kovac.

Además, el Ruhr Nachrichten informa de que existe un plan B, en caso de que no se cierre el traspaso de El Mala, "elaborado en el cajón del escritorio de Ole Book".

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BVB, noticias: Joane Gadou se alegra por su primer gol con el Dortmund

En la victoria en el Emirates Stadium, los dos centrales Filippo Mane y el nuevo fichaje Joane Gadou también convencieron. "Filippo hizo hoy un partido realmente bueno. Los tres centrales despejaron muy bien. Filippo, pero también Joane. Eso ya es pura contundencia, eso ya es potencia. Son rápidos, agresivos y muy fuertes en el marcaje", valoró Kovac.

Especialmente sobre Mane, que tuvo que lidiar a menudo con lesiones, el croata dijo: "Seguramente todavía se puede mejorar una cosa u otra, pero Filippo está progresando. Eso es fruto de su trabajo. Hemos ajustado eso con él. Sabemos qué problemas tuvo. Lo hemos mejorado en las últimas semanas y meses. Si se mantiene tan constante a nivel de salud, seguramente será un buen jugador para nosotros".

Gadou, que llegó al BVB procedente del Salzburgo, marcó el momentáneo 3-1 y logró así su primer tanto con su nuevo equipo. En consecuencia, el joven estaba encantado. "Estoy muy feliz por mi primer gol con el BVB. Los chicos se alegraron mucho conmigo", dijo. "Soy defensa y no siempre marco goles. Así que siempre es bonito para un defensa marcar un gol. Hoy jugamos bien. Por supuesto, siempre podemos mejorar, pero vamos por buen camino".

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BVB, noticias: Kovac habla sobre el debut de Kaua Prates

El nuevo fichaje brasileño Kaua Prates entró al campo contra el Arsenal a los 60 minutos por Maximilian Beier y pasó a actuar como lateral izquierdo. También para el jugador de 17 años fue su primera aparición con la camiseta del Dortmund, después de haber tenido que parar recientemente por una lesión que arrastraba desde su país.

"Llegó aquí, todavía es bastante joven y estaba lesionado. Le dije que simplemente hiciera su juego, porque eso lo hace realmente bien", dijo el técnico Kovac después del partido sobre Prates.

"Ya se ha visto que con el balón es muy fino, que es muy rápido y, sobre todo, que tiene muchísima potencia. Por supuesto, todavía puede mejorar una cosa u otra. Todavía me espera demasiado, pero solo lleva una semana entrenando con nosotros. Ya se lo inculcaremos. Entonces tendremos a un buen jugador joven como recambio", explicó Kovac.

BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Sábado, 15 de agosto (17:30) Amistoso Borussia Dortmund vs. AS Roma Sábado, 22 de agosto (20:30) DFL-Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern Sábado, 29 de agosto (18:30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Hamburger SV Martes, 1 de septiembre (20:45) DFB-Pokal HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund Sábado, 5 de septiembre (15:30) Bundesliga TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund



