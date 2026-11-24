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¿Puede el BVB perder a una de sus mayores promesas? Niko Kovac da luz verde a dos jugadores que estaban lesionados para el partido contra el Arsenal. Noticias y rumores del Borussia Dortmund.

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BVB, rumor: ¿Mathis Albert al Manchester United en verano?

El Borussia Dortmund podría perder a su gran promesa Mathis Albert el próximo verano. Según informa Sky, el futbolista de 17 años no está satisfecho con sus minutos en el BVB y podría presionar para salir pronto.

Si, tras evaluar su situación deportiva, Albert decide finalmente abandonar al conjunto aurinegro, el Manchester United podría ser una opción atractiva. Hace unos días asumió allí el cargo Mauricio Pochettino, precisamente el entrenador con el que Albert debutó con la selección absoluta de Estados Unidos.

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Según Sky, un traspaso en el próximo mercado de invierno no estaría sobre la mesa, pero la posibilidad de fichar por los Red Devils podría cobrar fuerza al término de la temporada, siempre que Pochettino siga entonces en el banquillo del United y exista interés en ficharlo. Un detalle llamativo: el contrato de Albert con el BVB expira oficialmente, aunque al parecer ya existe un acuerdo para prolongar su vinculación con el Dortmund.

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Albert aún espera dar el salto definitivo en el Borussia Dortmund. Esta temporada suma hasta ahora cuatro partidos oficiales con el primer equipo. El más reciente fue este sábado, en la victoria a domicilio por 1-0 ante el Borussia Mönchengladbach, cuando entró en el minuto 72. Su única titularidad llegó a principios de septiembre, en la primera ronda de la Copa de Alemania, en el triunfo por 5-0 contra el HEBC Hamburg.

Al futbolista de 17 años le va bastante mejor con la selección, con la que ya ha disputado cinco partidos internacionales. A finales de septiembre marcó un gol en la victoria por 4-2 contra Chile y se convirtió, durante un breve periodo, en el goleador más joven de la selección absoluta estadounidense.

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Sin embargo, el récord duró poco. Ahora lo ostenta Cavan Sullivan, que marcó con Estados Unidos solo cuatro días después que Albert. Con 17 años y seis días, era 125 días más joven que el jugador del Dortmund.

Getty Images

BVB, noticias: el Dortmund contará con Serhou Guirassy y Carney Chukwuemeka ante el Arsenal

El Borussia Dortmund podrá volver a contar con Serhou Guirassy y Carney Chukwuemeka para el gran duelo de Champions League contra el Arsenal, el martes a las 21:00 horas.

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Los dos "están listos", dijo el entrenador Niko Kovac el lunes por la noche en Londres. "Mañana veremos si juegan desde el principio o más tarde". Tanto Guirassy como Chukwuemeka se habían perdido los últimos partidos por lesiones en el muslo.

Aunque se enfrentarán dos de las mejores defensas de Europa, Kovac espera un partido con alternativas ante el campeón inglés. "Creo que no acabará 0-0, porque los dos equipos tienen calidad suficiente para marcar goles", afirmó. "Sabemos lo difícil que será. Pero tenemos calidad para llevarnos lo que queremos: puntos. Para ello necesitamos hacer un partido óptimo con balón y sin balón".

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El BVB ha sumado nueve puntos en sus cuatro primeros partidos de Champions League; el Arsenal tiene diez. Ambos equipos cuentan con buenas opciones de terminar entre los ocho primeros. El Arsenal es "un gran equipo con un gran entrenador; juntos han cosechado muchos éxitos", elogió Kovac al conjunto de Mikel Arteta. "Estamos preparados, estamos bien físicamente, tenemos mucha confianza y creemos en nuestras fortalezas. Respetamos al Arsenal, pero ellos también nos respetan".

(SID)

Getty Images

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BVB, noticias: confirmada la baja del portero del Arsenal David Raya ante el Dortmund

El Arsenal no podrá contar con su portero titular, David Raya, para el duelo de Champions League contra el Borussia Dortmund. No parece "demasiado grave", pero "no está en condiciones de jugar mañana", dijo el entrenador Mikel Arteta antes del partido del martes, a las 21:00 horas.

Raya ya se había ausentado del entrenamiento del lunes al mediodía. El portero tuvo que abandonar el campo el pasado sábado en el minuto 70 ante el Newcastle United (2-2) por problemas en el hombro tras un choque , y Kepa Arrizabalaga entró en su lugar. El martes se le realizarán pruebas más exhaustivas, aunque, según Arteta, no será necesaria una operación.

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Arteta no desveló si Kepa o Illan Meslier defenderá la portería del campeón inglés ante el Dortmund. "Siempre estudiamos detenidamente cada situación para tomar la decisión correcta y tenemos muy claro cómo procederemos", dijo el técnico de 44 años.

Al margen de la baja de su portero titular, Arteta espera una tarea difícil ante el líder de la Bundesliga. El español dijo estar "muy impresionado" con el Dortmund: "Basta con ver los resultados que ha obtenido hasta ahora, su posición en la Bundesliga y en la Champions League, cómo juega y cómo domina los partidos".

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Después de cuatro jornadas en la Champions League, el Arsenal (10), tercero, solo aventaja en un punto al Dortmund (9), duodécimo. "Sabemos que jugamos contra un gran rival y estamos preparados", subrayó Arteta.

(SID)

Getty Images

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BVB, noticias: Ole Book espera con ganas el duelo contra el Arsenal

El director deportivo del Borussia Dortmund, Ole Book, afronta con gran respeto la prueba de madurez ante el Arsenal.

"Sabemos que tenemos un partido tremendamente difícil contra el líder, el vigente campeón de Inglaterra", dijo Book el lunes antes de viajar a Londres, donde el BVB se enfrentará al Arsenal el martes por la noche, a las 21:00 horas, en la Champions League. "Están a un nivel absolutamente máximo en todos los aspectos, tanto en defensa como en ataque".

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No obstante, Book también ve en ello una oportunidad para dar la sorpresa. No todo el mundo espera una victoria amplia. "Es una buena ocasión para superar las expectativas". El liderato de la Bundesliga, recién conquistado, es un "agradable efecto secundario" y "debería" ayudar al BVB. "Pero últimamente hemos mostrado mucha estabilidad. Creo que los chicos trasladarán eso al partido. Necesitamos toda la confianza y toda la valentía que podamos reunir", afirmó Book. "Es, de verdad, una de las tareas más difíciles del fútbol europeo".

El capitán Emre Can también subió el lunes al avión rumbo al Reino Unido, aunque el jugador de 32 años todavía no está listo para reaparecer. "Siempre nos gusta que venga con nosotros porque tiene una personalidad muy positiva. Es fantástico", dijo Book, que añadió: "Además, también hay motivos médicos: podrá volver a ver a un médico. Eso también es importante". Can sufrió en febrero una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

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Tras el duelo en Londres, los partidos se sucederán rápidamente. En la liga le espera el gran partido contra el Bayer Leverkusen, después el derbi de la región contra el Schalke y, por último, un duelo de Champions League con el campeón italiano, el Inter de Milán.

(SID)

Getty Images

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BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund