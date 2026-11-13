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Niklas Süle ha vuelto a hablar de sus problemas de peso durante su carrera profesional y ha confesado algún que otro exceso. Además, el talento del Borussia Dortmund Mussa Kaba debe afrontar otro contratiempo. Noticias y rumores sobre el BVB.

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BVB, noticias: Niklas Süle habla de sus problemas de peso

En el pódcast «After The Final Whistle», Niklas Süle confesó que, a lo largo de su carrera, quizá «alguna vez bebí tres cervezas y comí en McDonald's con demasiada frecuencia». Sin embargo, no quería «tener la sensación de vivir los próximos 15 años solo para eso. La vida es demasiado corta para dedicarse a una sola cosa», explicó.

Durante su etapa en el Bayern de Múnich o en el BVB, Süle tuvo que lidiar una y otra vez con problemas de peso. A ello se sumaron numerosas lesiones, antes de que pusiera fin a su carrera en verano, al expirar su contrato con el Borussia Dortmund. «Siempre me ha encantado el fútbol, pero nunca fui un jugador que lo diera todo por el fútbol todos los días. El fútbol no era mi vida», afirmó Süle.

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Aun así, intentó «dar un giro a la situación». Süle llegó a perder once kilos en cuatro semanas. No precisó cuándo tomó esa medida, aunque ese periodo debió de ser el verano de 2024, cuando se reincorporó en plena forma al inicio de los entrenamientos del BVB.

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«Contraté a un fisioterapeuta privado y a un cocinero privado, y alquilé una casa. Durante cuatro semanas, entrené tres veces al día y comí todos los días. Creo que eran 1500 calorías», contó Süle, antes de añadir: «Fue extraño, pero fue una época fantástica y realmente dura. Fantástica porque estaba orgulloso de mí mismo. Era algo por lo que había trabajado mucho tiempo. Algo que quería conseguir. Eso es algo que durante un tiempo me había faltado un poco en el fútbol».

Asimismo, Süle aprovechó el tema para señalar un «problema en el mundo del fútbol». Al fin y al cabo, «no todos los jugadores son iguales y no todos los jugadores son acciones bursátiles: son personas. Cada vez es menos habitual sentir que uno puede hablar tal como habla. Esa sinceridad en un negocio de alto rendimiento y dinero ha evolucionado en una mala dirección. Es solo mi opinión, pero creo que muchos jugadores estarían de acuerdo. Aunque tampoco me importa si están de acuerdo, porque ese siempre ha sido uno de mis puntos de vista».

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Ahora, para el futbolista de 31 años, el fútbol es solo una afición. Actualmente, Süle juega en el club amateur SV Tiefenbach. «Por supuesto, es otro tipo de presión. Esas charlas de vestuario, ir a la sala de fisioterapia y decir tonterías con tus amigos, también fueron la razón principal por la que no quería dejarlo durante un año o medio año. Quería ir a algún sitio y seguir formando parte de un equipo. A otro nivel, con otro estilo. Sin dinero, pero divirtiéndome», explicó.

Para su satisfacción, el revuelo en torno a su persona «ya se ha calmado un poco», añadió Süle. «Y eso me alegra mucho, porque no quiero ir a la novena división y encontrarme con cinco, seis o siete equipos de cámaras junto al campo en el primer partido. Quiero ir allí, beber tres cervezas después del partido, estar con mis amigos, pasarlo bien y vivir mi vida».

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BVB, rumor: otro contratiempo para el gran talento Mussa Kaba

Mussa Kaba está considerado uno de los mayores talentos de la cantera del BVB. Sin embargo, el centrocampista defensivo lleva casi cinco semanas sin poder jugar. Según el Ruhr Nachrichten, ahora habría sufrido otro contratiempo.

Kaba se dislocó el hombro a principios de octubre, en el partido en casa del equipo sub-23 del Borussia Dortmund contra el SG Wattenscheid 09 en la Regionalliga Süd. A ello se habría sumado ahora una lesión de ligamentos en el hombro, que retrasaría aún más su regreso.

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El artículo no precisó cuánto tiempo estará de baja. Sin embargo, sería improbable que el jugador de 17 años volviera a pisar el campo este año. Ingo Preuß, director deportivo del filial del Dortmund, se mostró reservado al ser consultado por el Ruhr Nachrichten. No van a «precipitarse», dijo, y habló de «varias semanas» hasta un posible regreso.

Para Kaba, no es ni mucho menos el primer revés de su todavía corta carrera. En el verano de 2025, una inflamación en la rodilla lo obligó a parar cuatro meses; en octubre estuvo ausente por molestias musculares y, en enero de 2026, por una lesión de tobillo que lo mantuvo apartado durante algo más de un mes. Y eso no fue todo: de marzo a septiembre estuvo de baja debido a estirones de crecimiento y a los desequilibrios musculares y las fuertes molestias en la cadera asociados a ellos.

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Hasta ahora, Kaba ha disputado cinco partidos esta temporada con el equipo de la Regionalliga. No ha participado en ningún gol.

BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Sábado 21 de noviembre (15:30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Martes 24 de noviembre (21:00) Champions League Arsenal FC - Borussia Dortmund Domingo 29 de noviembre (19:30) Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen Miércoles 2 de diciembre (20:45) Copa de Alemania Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Domingo 6 de diciembre (15:30) Bundesliga FC Schalke 04 - Borussia Dortmund