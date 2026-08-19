BVB, noticias y rumores: ¿Fichará el Borussia Dortmund a un compañero de equipo de Cristiano Ronaldo por 30 millones de euros?

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Konstantinos Karetas, Giannis Konstantelias, Joey Veerman, antes Joane Gadou, Kaua Prates, Justin Lerma: en la plantilla del BVB ha habido bastante movimiento en el capítulo de llegadas en este mercado de verano. Pero todavía no parece que vaya a terminar del todo. Tras la salida de Yan Couto, sigue habiendo necesidad de actuar en el lado derecho.

Ahí, Hector Fort, del FC Barcelona, era hasta hace poco el candidato con más opciones para un traspaso a Dortmund. Pero, según informa As, los aurinegros, con el director deportivo Ole Book al frente, también estarían estudiando supuestamente el fichaje del brasileño Angelo, que actualmente tiene contrato con Al Nassr.

El extremo nominal se había marchado allí en el verano de 2024 por 23 millones de euros, después de que su etapa en el FC Chelsea transcurriera sin disputar ni un solo partido oficial. El jugador de 21 años llegó en 2023 a Stamford Bridge procedente del FC Santos por 15 millones de euros, pero después fue cedido al Racing Estrasburgo.

Chelsea y Racing pertenecen ambos al Blue Group. El club francés de la máxima categoría actúa, por así decirlo, como depósito para jóvenes talentos del Chelsea fichados a alto coste que todavía deben desarrollarse a nivel profesional para acabar dejando un beneficio de traspaso a los Blues. Como en el caso de Angelo.

El extremo derecho firmó una buena temporada con el Estrasburgo (21 partidos de liga, cuatro asistencias), antes de tener que parar durante mucho tiempo por una inflamación del pubis. Aun así, Al Nassr apostó por él y no debería arrepentirse. En 79 partidos oficiales, el brasileño suma hasta ahora 33 participaciones de gol.

Sin embargo, es dudoso que el BVB vaya a lanzarse realmente a por el jugador de 21 años. Por un lado, por los 30 millones de euros que, según As, pide Al Nassr y que el BVB probablemente tendría que invertir para sacar a Angelo de su contrato, vigente hasta 2029. Por otro, las posiciones ofensivas están ahora perfectamente cubiertas en Dortmund con los nuevos fichajes y, en la mayoría de los casos, incluso por duplicado.

Eso sí, el entrenador Niko Kovac también cuenta actualmente con Maximilian Beier como carrilero en su sistema con defensa de tres. Beier, como Angelo, es un futbolista de perfil ofensivo. Así que se abriría un pequeño escenario, aunque poco probable.

Aun así, una costosa incorporación del BVB por el exinternacional sub-20, que lleva dos años sin jugar al máximo nivel absoluto, equivaldría a una sensación y no encajaría en absoluto con la actual política de fichajes del club bajo Book.

BVB, noticias: Borussia Dortmund ficha a un jugador de la octava división francesa

Al margen de las incorporaciones de Giannis Konstantelias y Joey Veerman, el BVB ha cerrado otro fichaje más bien poco habitual.

El atacante de 17 años Amine Lettifi se incorpora al sub-19 de los aurinegros tras una exitosa prueba. Lettifi jugaba anteriormente en el US Lesquin, un club francés de octava división, aunque el equipo de Lettifi competía en la segunda categoría juvenil más alta del país.

«Amine despertó mi curiosidad de inmediato, futbolísticamente, pero también por su trayectoria. No viene de una de las grandes academias y se ha labrado su camino por sí mismo. Eso demuestra que en la formación hay muchos caminos que pueden llevar al objetivo», cita al responsable del centro de formación del Dortmund, Thomas Broich.

BVB, noticias: El ganador silencioso de la pretemporada recibe un contrato de larga duración

Enzo Duarte habría causado una gran impresión en el BVB durante la actual pretemporada de verano y ahora será recompensado por ello. Según informa Sky, el internacional luxemburgués de 17 años habría escalado hasta lo más alto en el ranking interno de talentos y ahora recibirá un contrato profesional de larga duración. La firma, según esa información, se producirá esta misma semana.

Duarte llegó a Dortmund en enero de 2025 como agente libre. En la cantera del BVB acumuló cerca de 2.500 minutos en 36 partidos oficiales, con dos goles y siete asistencias.

En junio del año pasado incluso hizo historia en el club, cuando, con solo 16 años, cuatro meses y 13 días, se convirtió en el tercer internacional absoluto más joven de Luxemburgo y, al mismo tiempo, en el más joven en la larga historia del BVB. Duarte superó en Dortmund a Nuri Sahin y Youssoufa Moukoko, que también irrumpieron precozmente en su día.

Desde entonces han llegado otros cuatro partidos con la selección absoluta de su país. El 6 de junio incluso debutó como titular ante Albania. El propio Duarte, que habla alemán con fluidez, se siente más cómodo en el centro del campo, como interior.

En el BVB han seguido con mucha satisfacción su evolución desde el principio. El periódico Luxemburger Wort llegó a escribir que Duarte fue «enormemente elogiado» por el actual presidente del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, en una conversación con el presidente de la federación luxemburguesa, Paul Philipp.

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