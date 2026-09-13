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BVB, noticias: Fabio Silva explica su celebración con Felix Nmecha

Hasta el cierre del mercado de fichajes, Fabio Silva contempló la posibilidad de salir del Borussia Dortmund. El portugués finalmente se quedó y desde entonces ha dado un claro paso al frente. Suma hasta ahora cuatro goles en cinco partidos oficiales.

En el 3-0 ante el Paderborn, Silva, que por primera vez esta temporada no entró como revulsivo, aportó el tempranero 1-0. En su celebración corrió directamente hacia el banquillo y a los brazos de Felix Nmecha. El delantero explicó después del partido por qué lo hizo.

"Porque en el fútbol, y en la vida, no siempre es fácil. La temporada pasada y también al inicio de este curso hubo mucho revuelo en torno a mi persona", dijo Silva, antes de añadir: "Se acercaba a mí una y otra vez e intentaba empujarme para que mejorara y me centrara en las cosas que yo mismo puedo controlar".

El escepticismo inicial en el entorno del club había sido grande cuando el delantero no pudo cumplir al principio con las expectativas depositadas en él. Las críticas públicas y la irregularidad en sus minutos marcaron los primeros meses de Silva. En esa fase, Nmecha asumió el papel de apoyo anímico.

"Me decía una y otra vez que puedo marcar la diferencia. Es uno de mis mejores amigos en el equipo y me ha ayudado muchísimo. No solo después de este partido: también en encuentros anteriores, cuando las cosas iban bien, siempre iba hacia él y le decía: gracias por haberme ayudado tanto".

Para Silva está claro que la actual dinámica ascendente está estrechamente vinculada al acompañamiento de Nmecha: "Es una de las personas que realmente han contribuido a que pueda vivir este momento. Y si ahora me encuentro en una situación así, también es gracias a él".

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BVB, noticias: Nico Schlotterbeck mantuvo en secreto su estado físico

Nico Schlotterbeck celebró su regreso al once inicial en la victoria por 3-0 contra el SC Paderborn. Que Schlotterbeck ya estuviera otra vez sobre el césped fue una sorpresa para la opinión pública. No fue hasta después del pitido final cuando el defensa explicó los motivos ante el micrófono de Sky .

Había pedido de forma consciente que no se hicieran públicos los progresos de los últimos días para poder trabajar en su forma con tranquilidad. Que la táctica de mantenerlo en secreto funcionara también se debió al acuerdo claro con el club.

"Simplemente no hemos comunicado mucho todavía, porque yo no quería", reveló el internacional. Ya había "vuelto a entrenarse hace una semana".

El jefe de la defensa también dejó claro cuánto le había pesado el tiempo al margen. "El fútbol ya es una adicción a la adrenalina. Lo he echado muchísimo de menos, fue una lesión grave", explicó Schlotterbeck. "Pero ahora estoy feliz de haber vuelto".

Schlotterbeck jugó casi 80 minutos contra el recién ascendido antes de ser sustituido. Sobre su estado físico dijo en DAZN: "Me he sentido bien, hemos hecho un partido correcto, así que estoy contento. De hecho, al final estaba un poco cansado por primera vez en mi carrera y entonces tuve que salir".

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BVB, noticias: ¿Será Nico Schlotterbeck nominado ya por Jürgen Klopp? Ole Book lo aclara

El Borussia Dortmund está en contacto directo con la DFB sobre una nominación de Nico Schlotterbeck para el próximo bloque de partidos internacionales, como confirmó el director deportivo del BVB, Ole Book, tras el duelo contra el Paderborn. El seleccionador Jürgen Klopp dará a conocer su primera convocatoria para los próximos partidos de la Nations League el 17 de septiembre.

"Por supuesto hemos hablado con la DFB y con Jürgen Klopp. Pero qué sale exactamente de ahí, eso ya lo veremos nosotros o lo veréis vosotros", dijo Book.

Ante la exigencia física y la gestión individual de cargas del defensa, está sobre la mesa una reincorporación gradual o una dosificación preventiva para las próximas tareas.

El programa de la Nations League para la selección de la DFB comenzará el 24 de septiembre con el partido fuera de casa en Países Bajos. Después figuran en el calendario los dos encuentros en casa contra Grecia y Serbia, antes de que el bloque de partidos internacionales concluya con un encuentro fuera de casa en Grecia.

BVB, noticias: Julian Brandt marcó un golazo con el Ajax de Ámsterdam

Con una brillante acción individual, el exjugador del Dortmund Julian Brandt abrió el camino de la contundente victoria por 1-5 del Ajax de Ámsterdam en casa del Fortuna Sittard en la sexta jornada de la Eredivisie. El fichaje alemán marcó el 0-1 en el minuto 35 y allanó así el camino del éxito para el campeón récord.

Tras una acción defensiva fallida de los locales, Brandt controló con el pecho el balón que salía rebotado en la frontal del área. Sin pensárselo demasiado, el mediapunta ofensivo remató directamente con la pierna izquierda y colocó el balón de forma imparable en la esquina.

Para el jugador de 30 años fue ya su segundo gol liguero con la camiseta del tradicional club de Ámsterdam; en total suma cuatro tantos en nueve partidos oficiales. Brandt se había marchado libre a Ámsterdam en verano, después de que su contrato con el BVB no fuera renovado tras siete años.

Con esta goleada, el Ajax asciende al quinto puesto en la tabla de la Eredivisie.

BVB, calendario: Los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Sábado, 12 de septiembre (15.30 horas) Bundesliga Borussia Dortmund vs. SC Paderborn Sábado, 19 de septiembre (18.30 horas) Bundesliga VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Sábado, 9 de octubre (20.30 horas) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Miércoles, 14 de octubre (21 horas) Champions League FC Bodö/Gilmt vs. Borussia Dortmund Sábado, 17 de octubre (15.30 horas) Bundesliga Union Berlin vs. Borussia Dortmund







