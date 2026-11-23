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Un jugador de segunda confirma el interés del BVB. Mientras tanto, los dirigentes respaldan a Felix Nmecha en la asamblea de socios. Noticias y rumores del Borussia Dortmund.

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BVB, noticias: un internacional sub-21 confirma el interés del Borussia Dortmund

Linus Gechter, joven talento defensivo del Hertha BSC, líder de segunda división, ha confirmado que el Borussia Dortmund se ha interesado por él.

Preguntado por el supuesto interés del BVB tras el 4-0 ante el Energie Cottbus el domingo, Gechter respondió en Sky: «Es un enorme honor para mí que un club tan grande esté interesado. Pero estoy aquí». kicker informó recientemente de que los responsables del Dortmund tienen al berlinés de 22 años entre sus principales candidatos para reforzar el centro de la defensa .

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Ante el vencimiento, al final de la temporada, de los contratos de Ramy Bensebaini y de Emre Can, que sigue lesionado, así como el futuro incierto de los jóvenes Filippo Mane y Luca Reggiani, el BVB podría necesitar pronto refuerzos en el centro de la defensa. Las constantes buenas actuaciones de Gechter con el Hertha habrían despertado el interés del Borussia Dortmund.

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El internacional alemán sub-21 resulta aún más interesante porque su contrato con el Hertha vence el próximo verano. Así pues, tal como están las cosas, Gechter estaría disponible sin coste de traspaso para la próxima temporada. Y el próximo mercado de invierno sería la última oportunidad de los berlineses para obtener una cantidad por el jugador formado en el club.

Gechter, titular indiscutible en el sólido líder de la segunda división alemana , también recalcó el domingo: «Como berlinés, disfruto de estar en lo más alto de la tabla. Ahora tenemos diez puntos de ventaja (sobre el segundo clasificado, Núremberg, nota de la redacción) y solo tengo ganas de más. Vivo el momento». Parece más bien improbable que el defensa deje el Hertha a mitad de temporada, dada su fuerte vinculación emocional con el club en el que se formó y la posibilidad de ascender a la Bundesliga con el equipo de la capital.

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Por supuesto, el entrenador del Hertha, Stefan Leitl, tampoco quiere dejar marchar a Gechter bajo ningún concepto. En la rueda de prensa posterior a la victoria en Cottbus se mostró mucho más cauto que su jugador respecto al supuesto interés del BVB: «Niko (Kovac, nota de la redacción) todavía no se ha puesto en contacto para decir que realmente lo quiere. Por tanto, es un rumor. ¿Por qué íbamos a dejar marchar a este jugador?».

Leitl dejó claro que una salida de Gechter en enero no podría ser, en modo alguno, «una situación beneficiosa» para el Hertha. «Si a alguien se le ocurre siquiera iniciar conversaciones, lucharé para impedirlo: Linus tiene que quedarse», afirmó el entrenador de los berlineses.

Getty Images

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BVB, noticias: Watzke y Cramer respaldan a Nmecha

Carsten Cramer, máximo responsable del Borussia Dortmund, ha expresado todo su apoyo a Felix Nmecha en el debate sobre su polémica celebración de la corona. «Como Borussia Dortmund, no permitiremos que se ataque a un jugador como Felix Nmecha», dijo Cramer el domingo en la asamblea de socios del líder de la Bundesliga. «Un jugador de nuestro club merece recibir siempre apoyo y respaldo públicamente».

«Puedo entender las críticas dirigidas a la última parte de la celebración del gol de Felix si sé lo que significa para algunas personas interpretar así ese simbolismo», dijo Cramer. «Pero también me gustaría que nos concedierais la confianza suficiente para creer que sabemos cómo valorar esto».

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Dirigiéndose a Nmecha, Cramer dijo que «superaremos la situación». «También te agradezco que hayas expresado cierta comprensión por el hecho de que algunas personas se sientan tan atacadas por ese simbolismo». En cuanto a cómo «se ha llegado finalmente a esto», Cramer añadió: «Olvidémoslo juntos». La última frase provocó tanto aplausos como algunos abucheos entre los socios presentes.

El presidente Hans-Joachim Watzke también respaldó al internacional. «¿Puede Felix Nmecha mostrar su fe en el Borussia Dortmund? Sí, sin ninguna reserva», dijo Watzke.

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«Siempre tienes que examinarte a ti mismo. Tu comportamiento, eso que consideras correcto, ¿podría dividir a un club?», planteó Watzke. «Y si entonces sientes que ya no te encuentras tan bien cuando eso ocurre, quizá tengas que ver cómo ajustarlo un poco para que vuelva a ser aceptable para todos».

Eso «no se aplica específicamente a Felix, a quien siempre apoyaré por completo porque es una persona maravillosa», dijo Watzke. «Se aplica a todos nosotros. Intentar comprender al otro y adaptar nuestro comportamiento para quizá alcanzar también un consenso general. Creo que vamos por ese camino».

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La celebración de Nmecha, en la que simula quitarse una corona, está asociada con la red evangélica «Ballers in God». Después de que Nmecha la mostrara ante el SV Elversberg antes del parón internacional, volvió a estallar un acalorado debate sobre el gesto. En el gol que dio la victoria por 1-0 (0-0) ante el Borussia Mönchengladbach el sábado, Nmecha hizo otro gesto, pero después insinuó que volverá a celebrar sus goles con la corona en el futuro. (SID)

Getty Images

BVB, noticias: Watzke se pronuncia sobre la lesión de Harry Kane

Buenos deseos del rival: el presidente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha deseado una pronta recuperación al goleador lesionado del Bayern de Múnich, Harry Kane. «Quizá les parezca extraño, pero algo que también me ha preocupado fue la lesión de Harry Kane el viernes», dijo Watzke el domingo en la asamblea de socios del líder de la Bundesliga.

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El máximo responsable del BVB explicó que también hablaba en su condición de presidente de la liga. «Harry Kane no solo es un deportista intachable y un futbolista extraordinario: también ha dado un enorme brillo a nuestra Bundesliga, que todos amamos. Por eso creo que no está mal transmitirle hoy, desde una asamblea de socios de su rival, el Borussia Dortmund, nuestros más sinceros deseos de recuperación», afirmó.

Kane sufrió una rotura de la sindesmosis del tobillo izquierdo en el partido en casa contra el 1. FC Colonia (1-1) y fue operado durante la noche del viernes al sábado. El futbolista de 33 años estará de baja varios meses. (SID)

Getty Images

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BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Martes, 24 de noviembre (21:00) Champions League Arsenal FC vs. Borussia Dortmund Domingo, 29 de noviembre (19:30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Miércoles, 2 de diciembre (20:45) Copa de Alemania Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Domingo, 6 de diciembre (15:30) Bundesliga FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund Miércoles, 9 de diciembre (21:00) Champions League Borussia Dortmund vs. Inter de Milán