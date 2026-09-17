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BVB, noticias: "Dios tenía otros planes": cómo Cole Campbell recuerda su etapa en el BVB

En octubre de 2024, Cole Campbell debutó en la Bundesliga con el Borussia Dortmund. El delantero, que entonces tenía 18 años, se formó en la academia del BVB y parecía estar en camino de ser el próximo talento que lograra abrirse paso en el BVB. Pero ocurrió de otra manera.Hasta el invierno de 2025, apenas sumó siete apariciones breves con el BVB. En el verano de 2025 ya había pedido una cesión para tener más minutos, pero el BVB se negó. No fue hasta enero de 2026 cuando se le permitió marcharse al TSG Hoffenheim, donde vivió un frustrante medio año. Este verano se marchó al sorprendente ascendido SV Elversberg por un traspaso de seis millones de euros, donde mucho apunta a que podría encontrar allí su felicidad.

"Hace casi dos años logré abrirme paso", dijo Campbell en una rueda de prensa con periodistas estadounidenses en la que también participó GOAL USA. "Pensé que entonces funcionaría. Pero Dios tenía otros planes para mí. Para ser sincero, mi mentalidad entonces era completamente distinta a la de hoy. En los últimos 22 meses he aprendido cosas que no habría aprendido si las cosas hubieran salido de otra manera. Creo que eso me ha ayudado a cambiar mi mentalidad y a fortalecer mi carácter".

El nuevo fichaje récord de los sarrebrückenses explicó así por qué se decidió por Elversberg: "Lo más importante era que quería jugar más y asumir un papel más importante del que tenía en Dortmund", dijo Campbell: "El cambio era muy importante para mí, porque ahora tengo minutos, y eso es lo más importante para el desarrollo de un jugador".

BVB, noticias: el excentrocampista Axel Witsel se retira de la selección nacional

El excentrocampista del BVB Axel Witsel ha anunciado su retirada de la selección belga después de 19 años. Ya era "hora de dejar sitio a los jóvenes y a la nueva generación", escribió el futbolista de 37 años, que jugó en Dortmund de 2018 a 2022, en una publicación en las redes sociales. Witsel disputó en el Mundial del verano su partido internacional número 140 y último en los cuartos de final contra España (1-2).

"Nunca esperé conseguir tanto cuando empecé con apenas 18 años", escribió Witsel, que actualmente milita en el OGC Niza de la Ligue 1 francesa. El centrocampista había debutado en 2008 y fue uno de los jugadores más fiables de la "generación dorada" de Bélgica junto a Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. En total, Witsel disputó la segunda mayor cantidad de partidos internacionales con su país, por detrás de Jan Vertonghen (157). (SID)

BVB, noticias: al trío del Dortmund le sonríe una renovación

Según la información de Sport Bild , los tres directores ejecutivos del BVB, Lars Ricken (deporte), Carsten Cramer (marketing) y Thomas Treß (finanzas), pueden alegrarse por próximas renovaciones de contrato. Sus contratos actuales expiran al final de la temporada.

"Tengo la impresión de que todos los implicados, incluido el entrenador Niko Kovac, trabajan juntos de una forma muy orientada a objetivos. Aquí también debatimos a menudo de forma controvertida, y eso me gusta", dijo al medio el antiguo director ejecutivo y actual presidente Hans-Joachim Watzke.

Según esa información, las conversaciones para renovar al entrenador Niko Kovac también podrían comenzar pronto, una vez que el futuro de Ricken quede aclarado definitivamente.

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