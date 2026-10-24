Más noticias y rumores sobre el BVB:

«No tiene buena pinta»: sombrío pronóstico para una estrella del BVB

Kovac, desconcertado: el BVB no solo tiene un insólito problema con las duchas

Desvelan una cláusula especial en el nuevo contrato de Kovac con el BVB

BVB, rumor: ¿Irán dos grandes clubes a por Felix Nmecha ya en enero?

¿Debe preocuparse el Borussia Dortmund por una posible salida en invierno de Felix Nmecha, una de sus piezas clave?

«Es cierto que el Manchester United está interesado en Felix Nmecha», confirmó el experto en fichajes Gianluca Di Marzio en una entrevista con wettfreunde.net, en la que señaló que el United es uno de los clubes que han preguntado por Nmecha. Di Marzio matizó, no obstante, que primero debe aclararse la incertidumbre sobre el futuro del banquillo de los Red Devils antes de que puedan comenzar las gestiones concretas por la estrella del BVB. El actual entrenador, Michael Carrick, está en el punto de mira tras un mal inicio de temporada y su puesto corre serio peligro. Entre los posibles sucesores figura el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann.

Además del United, en los últimos meses también se ha relacionado repetidamente con Nmecha al Liverpool y, sobre todo, al Newcastle United. Di Marzio añade ahora a la AS Roma a la lista de grandes clubes interesados en Nmecha. «La AS Roma lo valora mucho y está intentando fichar a un jugador para el ataque en enero. Depende de lo que él quiera hacer: si desea cambiar de club en enero o prefiere hacerlo en verano para comenzar una nueva etapa», explicó el experto en fichajes.

Próximos partidos BVB Bundesliga 12:30 SGE Ver

En cualquier caso, tanto el United como la Roma están estudiando las posibilidades de fichar a Nmecha en el próximo mercado de invierno. Sin embargo, no está nada claro que el BVB esté dispuesto a dejar marchar al centrocampista ya en enero.

Al fin y al cabo, Nmecha es una pieza fundamental para el entrenador Niko Kovac y el contrato del jugador de 26 años se extiende hasta 2030. Por tanto, los clubes interesados tendrían que ofrecer una cantidad enorme por su traspaso para tener alguna posibilidad de convencer al Dortmund de venderlo. Según se informa, el próximo verano haría falta una cifra cercana a los 80 millones de euros.

Nmecha, que llegó al Dortmund procedente del VfL Wolfsburgo en 2023 por 30 millones de euros, ha disputado hasta ahora once partidos entre todas las competiciones esta temporada y ha marcado dos goles.

Getty Images

BVB, noticias: Kovac espera ganar un título con el Dortmund

Para el entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac (55), el duelo contra su antiguo club, el Eintracht Fráncfort, siempre es especial. Kovac, que es socio del Eintracht, dijo antes del partido de la Bundesliga en casa del sábado (18:30 horas/Sky) que vivió «bonitos momentos» con el conjunto de Hesse: «Pero aquí también hemos vivido momentos muy bonitos hasta ahora». Tanto él como su equipo se identifican «plenamente con el BVB».

Kovac trabajó en el Eintracht entre 2016 y 2018 y ganó la Copa de Alemania con el conjunto de Hesse en 2018. Con el BVB también quiere «levantar algo. Para ello tenemos que trabajar duro y lo daremos todo», afirmó.

Después de tres partidos consecutivos fuera de casa y un total de 11.000 kilómetros recorridos, Kovac tiene ganas de volver a jugar en casa: «Tenemos que recuperarnos rápido de estos viajes para volver de inmediato a nuestro máximo nivel». El BVB es segundo en la Bundesliga con 14 puntos, aunque en sus dos últimos partidos no ha pasado del empate. (SID)

Getty Images

BVB, noticias: Borussia Dortmund y Schalke 04 promueven juntos la donación de células madre

Una alianza poco habitual: los clubes de la Bundesliga Borussia Dortmund y Schalke 04 dejan a un lado su rivalidad para luchar juntos contra el cáncer de sangre. Bajo el lema «Separados por los colores, unidos por la causa», los dos clubes de la región del Ruhr se han asociado con el Registro Alemán de Donantes de Células Madre (DSD) para aprovechar su gran repercusión y aumentar el número de posibles donantes.

En la última jornada, el Schalke ya organizó junto con el DSD una campaña de tipificación en el estadio durante su partido en casa contra el FSV Mainz 05, en la que los aficionados pudieron inscribirse. El BVB hará lo propio el sábado (18:30 horas/Sky) con motivo de su partido en casa contra el Eintracht Fráncfort. El jugador del Dortmund Maximilian Beier también ha aportado ya su granito de arena a la lucha contra el cáncer de sangre: el año pasado se inscribió como posible donante. (SID)

BVB, noticias: Niko Kovac informa sobre el regreso de Konstantinos Karetsas

El centrocampista Konstantinos Karetsas no estará disponible para el partido de Bundesliga del Borussia Dortmund contra el Eintracht Fráncfort del sábado por la tarde.

«Mañana no contaremos con él», confirmó el entrenador del BVB, Niko Kovac, en la rueda de prensa del viernes. Karetsas se torció el tobillo en una disputa por el balón poco después de entrar al campo en el empate 0-0 ante el Union Berlín del pasado sábado y sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo. «Al principio temimos algo peor después de ver las reacciones de sus compañeros», dijo el director deportivo, Lars Ricken, aliviado de que la lesión fuera menos grave de lo que se había temido inicialmente.

Kovac no aclaró si Karetsas seguirá de baja después del partido de la Champions League contra el Sabah FK (2-1) y del encuentro de liga ante el Fráncfort. Sobre la posibilidad de que el griego de 18 años juegue el martes en la Copa de Alemania contra el Werder Bremen, Kovac señaló que habrá que «verlo. Todavía no puedo decir nada al respecto, porque tampoco vamos a forzar a nadie a hacer algo que sea demasiado peligroso». Es «mejor que se pierda un partido más a que quizá esté un mes de baja».

Getty Images

BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund