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BVB, noticias: el VfB Stuttgart tenía en el radar a Fabio Silva

Fabio Silva destacó como goleador en la victoria por 3-0 del BVB contra el SC Paderborn 07 y luego recibió un claro reconocimiento. El experto televisivo Dietmar Hamann calificó al portugués de "jugador sobresaliente" tras su actuación y añadió: "Hay pocos delanteros tan completos como él".

Fabian Wohlgemuth, director deportivo del VfB Stuttgart, confirmó ahora en Sky90 que los suabos también tenían a Silva en el radar: "Hace un año también lo analizamos".

Sin embargo, en aquel momento un traspaso no fue concreto. El dirigente del VfB no quiso emitir un juicio sobre el potencial futuro del jugador del Dortmund: "Para eso estoy un poco demasiado lejos".

Sobre el momento actual del jugador, que ya ha marcado cuatro goles en cinco partidos oficiales, Wohlgemuth dijo: "Obviamente está atravesando una buena fase y por eso el Dortmund puede estar feliz de que esté ahí".

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BVB, noticias: Serhou Guirassy habla sobre su forma actual

El atacante del Dortmund Serhou Guirassy firmó un arranque inmejorable de la nueva temporada con seis participaciones de gol: cuatro tantos y dos asistencias.

A la pregunta de bundesliga.com sobre si se encuentra en plena forma, el goleador respondió: "Sí, es cierto. El equipo también está en una forma magnífica. Ganamos nuestros partidos, así que se puede decir perfectamente".

Que la semana pasada celebró un jubileo personal fue algo de lo que el jugador de 30 años solo fue consciente después: "Es enormemente importante empezar otra temporada así. El martes disputé mi partido número 100 con el Dortmund... ¡y ni siquiera lo sabía! Ahora simplemente tenemos que seguir exactamente así".

Guirassy ve como una oportunidad que el BVB esté actualmente por delante del Bayern de Múnich en la tabla. Al fin y al cabo, una situación así en la clasificación no es algo normal. "Por supuesto que eso es muy raro. Si miras la temporada pasada, no creo que estuviéramos ni una sola vez por delante del Bayern. Por eso es algo que tenemos que aprovechar", dijo el guineano, que añadió sobre el campeón récord: "Son un equipo muy grande, pero pueden dejarse puntos, como se vio contra el Schalke. Por eso depende de nosotros aprovecharlo".

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BVB, noticias: Joey Veerman se muestra impresionado por Serhou Guirassy

El traspaso de Joey Veerman del PSV Eindhoven al BVB por más de 20 millones de euros se convirtió de inmediato en una ganancia deportiva para el Dortmund. Desde entonces, en el centrocampista ha dejado una huella especialmente profunda su compañero Serhou Guirassy.

En declaraciones a bundesliga.com Veerman elogió las cualidades del atacante: "Estoy impresionado por su calidad. Siempre puedo jugar con él. Siempre se mueve hacia el balón y ayuda a establecer la conexión con los otros jugadores. Eso es exactamente lo que me gusta".

Además, el neerlandés también destacó la capacidad de Guirassy para ir hacia portería: "Y delante de la portería también es realmente muy peligroso. Es un delantero top".

Además, el fichaje también habló de la atmósfera especial en su estreno en el Signal Iduna Park. El momento de pisar por primera vez el césped como profesional del BVB le causó una profunda impresión: "Cuando sales a calentar, cuando los aficionados cantan tan fuerte, se te pone la piel de gallina".

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