Más noticias y artículos sobre el BVB:

Al parecer, el Borussia Dortmund sigue a un mega talento

Dardo desde su etapa en el BVB: Jürgen Klopp se burla de los éxitos del Bayern

Malas noticias para el capitán lesionado del BVB, Emre Can

BVB, noticias: Felix Paschke pone fin a su carrera con 23 años

Felix Paschke, del filial del Borussia Dortmund, ha puesto fin a su carrera con apenas 23 años. Así lo confirmó el BVB este sábado en sus canales sociales.

"Es muy lamentable que Felix tenga que poner fin a su carrera futbolística a una edad tan joven. Lo hemos conocido como un jugador comprometido. Hasta el final trabajó para volver al terreno de juego", cita la publicación a Ingo Preuß, director deportivo del sub-23.

Paschke había llegado en 2024 al Dortmund procedente del filial del Hamburger SV, pero hasta la fecha solo disputó 16 partidos debido a las lesiones. La última vez que el centrocampista pisó el campo fue en un amistoso en enero de 2025. Entre otras cosas, el diestro sufrió una rotura del ligamento cruzado, antes de que se sumaran más problemas físicos.

"Quiero dar las gracias a mis compañeros, entrenadores, responsables, así como a todo el equipo médico y a todos los empleados del club por el apoyo a lo largo de los años. Me sentí muy a gusto desde el principio y también durante mi largo periodo de lesión siempre recibí un gran apoyo. Eso me permitió darlo todo en el intento de volver al terreno de juego. Les deseo solo lo mejor a todos los implicados y seguiré de cerca el camino de mi equipo también en el futuro", explicó Paschke.

Getty Images

BVB, rumor: ¿interés en Bartosz Mazurek, del RB Salzburg?

Según la información del portal polaco WP SportoweFakty , el BVB puso el ojo en Bartosz Mazurek la temporada pasada. También se dice que el Brighton & Hove Albion observó al diestro de 1,84 metros.

Mazurek acabó fichando en verano por el RB Salzburg por seis millones de euros desde el club de su ciudad natal, el Jagiellonia Bialystok de Polonia. Como el jugador de 19 años también está convenciendo en Austria, el portal especula con que el adolescente podría volver a ser pronto un tema para los responsables del Borussia Dortmund en torno al director deportivo Ole Book.

El centrocampista ya ha disputado 15 partidos en todas las competiciones esta temporada. Mazurek fue titular la mayoría de las veces y ya ha marcado dos goles. Además, dio otras tres asistencias.

Getty Images

BVB, noticias: Edin Terzic explica los motivos de su pausa

El entrenador Edin Terzic ha explicado por qué estuvo tanto tiempo sin club tras su salida del BVB después de la temporada 2023/24.

"Después de mi etapa en el Borussia Dortmund quise tomarme un descanso de forma consciente. Fue mi primer trabajo como entrenador jefe y un periodo muy intenso. Quería asimilar lo vivido y pasar más tiempo con mi familia, mis amigos y las personas que quizá habían quedado un poco de lado durante los años de fútbol profesional", dijo el técnico de 43 años en una entrevista con kicker.

Desde el verano, Terzic dirige al Athletic Club. "Nos conocemos desde hace tiempo. (…) De las conversaciones surgió una buena sensación", justificó así su decisión por los vascos y explicó: "En algún momento empecé a comparar distintas posibilidades. Y cuando haces eso y al final siempre acabas en el Athletic Club, te das cuenta de lo que realmente quieres".

Tras un arranque de temporada más que irregular, el Bilbao se ha recuperado mientras tanto en LaLiga. Después de seis partidos, suma ocho puntos. El séptimo duelo en la liga española fue suspendido el sábado con 0:0 en el marcador, después de que aficionados del rival, el Rayo Vallecano, inundaran el terreno de juego con objetos lanzados. Entre otras cosas, a los 13 minutos volaron en grandes cantidades hacia el campo aviones de papel, bolas de papel y pelotas saltarinas.

BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund