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El Borussia Dortmund podría volver a contar con Waldemar Anton ante el Borussia Mönchengladbach. Mientras, el conjunto aurinegro podría perder gratis a una promesa ofensiva. Noticias y rumores del BVB.

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BVB, rumor: Waldemar Anton vuelve a la convocatoria ante el Gladbach

Todo apunta a que el BVB podrá volver a contar con el internacional alemán Waldemar Anton en el partido contra el Borussia Mönchengladbach.

Según informan los Ruhr Nachrichten, el central volverá a estar a disposición del entrenador Niko Kovac el sábado por la tarde (15:30), después de haber sufrido problemas musculares recientemente.

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En principio, Anton debía disputar con la selección alemana los encuentros de la Liga de Naciones contra Serbia y Países Bajos, pero abandonó la concentración antes del primer partido frente a los serbios.

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Todo apunta a que Kovac seguirá sin poder contar con el delantero Serhou Guirassy y el centrocampista Carney Chulwuemeka. Ambos han sufrido problemas en el muslo durante los últimos días.

Getty Images

BVB, noticias: Joane Gadou sueña con la selección absoluta de Francia

Joane Gadou es uno de los grandes beneficiados de esta temporada en el BVB. A excepción de la primera ronda de la Copa de Alemania, no se ha perdido ni un solo partido esta campaña a las órdenes de Niko Kovac y últimamente también ha convencido por su velocidad como lateral derecho.

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«Queremos tener éxito en la Bundesliga y en la Liga de Campeones», afirmó con confianza el futbolista de 19 años en una conversación con los Ruhr Nachrichten . «Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero tenemos que fijarnos grandes objetivos».

Gadou, formado en las categorías inferiores del PSG y que llegó al conjunto aurinegro procedente del RB Salzburgo antes de la temporada por algo menos de 20 millones de euros, también tiene grandes ambiciones personales.

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«No me pongo límites. Quiero sacar lo mejor de mí», recalcó el internacional francés sub-21, que tiene un gran objetivo por encima de todos: «Debutar con la selección absoluta me llenaría de orgullo y sería un honor».

Getty Images

BVB, rumores: ¿perderá el Dortmund a una promesa ofensiva?

El Borussia Dortmund corre el riesgo de perder al talento ofensivo Justin Hoy, cuyo contrato vence el próximo verano. Según informa Sky Sport, tampoco hay avances concretos por ahora en las conversaciones sobre una posible renovación.

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Por ello, no se descarta que el futbolista de 18 años abandone gratis el conjunto aurinegro al final de la temporada. Varios clubes de la Bundesliga y la segunda división alemana ya se habrían interesado por la situación del internacional polaco sub-19.

Esta temporada, Hoy suma hasta ahora seis goles y tres asistencias en 14 partidos con el sub-19 del BVB. El mediapunta llegó a Dortmund en 2022 procedente del Eintracht Fráncfort.

IMAGO

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BVB, noticias: el exjugador del Dortmund Pascal Groß renueva con el Brighton

El exinternacional Pascal Groß ha ampliado un año más su contrato con el Brighton & Hove Albion, hasta 2028. El club de la Premier League lo anunció el viernes por la noche.

«Estamos muy contentos de que Pascal haya firmado un nuevo contrato. Podemos hablar de sus muchas cualidades sobre el terreno de juego: sus goles, sus asistencias y su inteligencia futbolística. Pero también es un gran líder dentro del equipo», dijo el entrenador Fabian Hürzeler sobre su compatriota.

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Groß regresó al Brighton en enero, después de 18 meses en el Borussia Dortmund. El futbolista de 35 años ya había jugado en el club inglés entre 2017 y 2024 y se había convertido allí en una pieza fundamental. El domingo (15:00) podría disputar su partido número 300 con el Brighton en el encuentro a domicilio contra el Hull City.

(SID)

Getty Images

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BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund