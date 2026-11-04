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BVB, noticias: advierten al Dortmund de una desagradable sorpresa

Stefan Effenberg ha advertido con insistencia al Borussia Dortmund de que no subestime al Betis de Sevilla, su próximo rival en la Champions League.

«Precisamente ante el Betis, el Dortmund podría llevarse una desagradable sorpresa. No deben dejarse engañar por el nombre», subrayó Effenberg en su columna en t-online, en referencia al duelo de Champions League del BVB contra el equipo español del miércoles por la noche. El Betis está «en España muy cerca de los tres grandes, Barcelona, Atlético y Real, es cuarto en la tabla, a solo cuatro puntos, y hace unas semanas derrotó en casa al Real por 1-0. Tienen que tener mucho cuidado», añadió Effenberg.

El exinternacional alemán también tiene presentes los compromisos que esperan al Borussia en la máxima competición continental después del Betis. «En la siguiente jornada, el BVB tiene que viajar a Londres para enfrentarse al Arsenal; después, el Inter de Milán irá al Signal Iduna Park. Tras esos tres partidos, también podrían encontrarse con cero puntos. Y seguro que el entrenador del BVB, Niko Kovac, se lo ha transmitido a su equipo», recalcó Effenberg.

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Las declaraciones del técnico del Dortmund en la rueda de prensa del martes dieron a entender que Kovac, en efecto, lo había hecho. El Betis es «un equipo muy, muy bueno», explicó el croata. «Es un equipo con mucha calidad en el juego, que juega de una forma típicamente española y quiere tener mucha posesión. Pero también es un equipo capaz de pasar de defensa a ataque muy rápido y bien, que sin duda nos exigirá mañana».

Cuarto en LaLiga y encaminado a clasificarse de nuevo para la máxima competición continental, el Betis ha comenzado de la mejor manera esta temporada de Champions League, con tres victorias en sus tres primeros partidos. A un triunfo por 3-2 en el campo del OSC Lille le siguieron dos victorias en casa contra el FC Porto (3-2) y el Feyenoord de Róterdam (1-0).

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BVB, noticias: Lars Ricken explica la evolución positiva de Jobe Bellingham

Después de una primera temporada irregular en el Borussia Dortmund, Jobe Bellingham se está mostrando como una pieza de gran regularidad en el BVB en lo que va de campaña y es uno de los jugadores clave para el entrenador Niko Kovac.

«La evolución de Jobe no nos sorprende», subrayó Lars Ricken, director general del área deportiva del club de Westfalia, a RTL/Sky Sport. Bellingham tiene «una motivación intrínseca enorme. De verdad quiere mejorar en cada entrenamiento. También recurre siempre a los entrenadores para el análisis de vídeo».

Bellingham, que en 2025 llegó procedente del AFC Sunderland por 30,5 millones de euros al antiguo club de su hermano Jude, estrella del Real Madrid, ha disputado 13 partidos entre todas las competiciones esta temporada y ya ha dado tres asistencias. Ricken considera que los puntos fuertes del centrocampista están, sobre todo, en «recuperar balones en defensa y cerrar espacios», aunque últimamente Bellingham también ha jugado en repetidas ocasiones en una posición algo más ofensiva.

«Por supuesto, me alegraría por él personalmente que en algún momento llegara también el primer gol», dijo Ricken. Aunque el inglés de 21 años ya ha marcado una vez para el BVB, su único tanto hasta la fecha con la camiseta del Dortmund se remonta a hace tiempo. Bellingham marcó en el Mundial de Clubes de 2025, en apenas su segundo partido con el BVB, durante la victoria por 4-3 contra el Mamelodi Sundowns.

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BVB, noticias: Watzke espera con ilusión el reencuentro con Bartra

En un regreso especialmente emotivo, el Borussia Dortmund recibirá con los brazos abiertos a su exjugador Marc Bartra. «Es una persona estupenda. ¡Todos estamos deseando volver a verlo!», declaró el presidente del club, Hans-Joachim Watzke, a SID antes del partido de Champions League contra el Betis de Sevilla del miércoles por la noche (21:00 horas/DAZN). «Eso sí, Marc debería reservar sus goles de cabeza para otros rivales».

Bartra, que hoy tiene 35 años y es titular como defensa central en el Betis, fue el único jugador del BVB que resultó herido en el atentado con bomba contra el equipo en 2017. Un atacante había detonado tres artefactos explosivos cargados con pernos metálicos en un seto junto al autobús del equipo. Bartra recibió el impacto, sufrió una fractura en la muñeca derecha y también se le incrustaron cuerpos extraños en el brazo.

Watzke era entonces director general del BVB. La relación con el entrenador Thomas Tuchel se rompió por las discrepancias sobre cómo afrontar el atentado de forma inmediata en el plano deportivo. Tuchel fue destituido poco después de terminar la temporada como campeón de la Copa de Alemania.

Bartra dejó el BVB en el invierno de 2018, después de cumplir un año y medio de su contrato de cuatro años: quería volver a casa tras el trauma del atentado. El miércoles por la noche espera «un partido muy exigente, porque sabemos perfectamente lo fuerte que es el Dortmund y lo que significa jugar en este estadio», dijo a SID.

El cuarto clasificado de la liga española, recalcó Bartra, viaja «con ambición, ilusión y respeto, sin menospreciarnos». El Betis ha demostrado que puede plantar cara a los grandes equipos: «Tenemos un equipo con experiencia, talento y una identidad consolidada». (SID)

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