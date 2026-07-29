BVB, noticias y rumores: ¿15 millones por un joven de 17 años? Grandes clubes van, al parecer, tras una joya del Borussia Dortmund

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BVB, rumor: ¿salida de Albert por "hasta 15 millones"?

Mathis Albert está considerado como la mayor joya del BVB. Después de que el joven de 17 años pudiera disputar ya dos minutos en la Bundesliga la pasada temporada, también volvió a dejar muestras de su calidad en el amistoso contra el Fortuna Düsseldorf (1-2) y marcó el único gol del Borussia.

Según un informe de BILD, al estadounidense le esperan por ello más minutos la próxima temporada a las órdenes del técnico Niko Kovac. El canterano se encuentra actualmente también en la gira asiática del Borussia, que incluye otros dos amistosos contra Cerezo Osaka y el FC Tokyo.

Sin embargo, según informaciones de BILD, hace tiempo que otros clubes también se han fijado en el extremo izquierdo, que ya fue pretendido por el PSG con 14 años. Al parecer, varios grandes clubes estarían dispuestos a "pagar hasta 15 millones de euros por el chico estadounidense".

Albert llegó en 2024 al conjunto aurinegro procedente de la academia del club de la MLS LA Galaxy. En 2025 amplió su contrato en Dortmund de forma anticipada y "a largo plazo".

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BVB, noticias: Bellingham anuncia "grandes cosas"

Jobe Bellingham, por su parte, ha anunciado "grandes cosas" para la próxima temporada. El inglés explicó a BILD que ha aprovechado bien el parón veraniego: "Fui a Birmingham, allí entrené con personas a las que conozco desde hace mucho tiempo. Completé el programa del club e incluso añadí algo de trabajo extra. Simplemente quería ponerme en la mejor forma posible".

Tras su llegada el pasado verano, Bellingham disputó 32 partidos en la recién finalizada temporada de la Bundesliga. En 1.785 minutos de juego, el centrocampista no marcó ningún gol, pero dio dos asistencias. También en la Champions League sumó dos asistencias en diez partidos.

De cara a la próxima temporada, Bellingham quiere asumir todavía más responsabilidad, como subrayó con confianza: "He jugado muchos partidos en mi carrera, ya no soy un niño joven. Hay muchos jugadores que son más jóvenes que yo".

Le gustaría dar el paso de promesa a líder junto al internacional Felix Nmecha. Sobre ese dúo en el centro del campo, pronosticó: "No quiero decir demasiado. Pero la próxima temporada se pueden esperar grandes cosas de Felix y de mí. Me siento cada vez más cómodo en el club, nuestro entendimiento funciona cada vez mejor".

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BVB, noticias: Nmecha lanza un aviso a la competencia

El propio Nmecha, en declaraciones a Sky , utilizó palabras parecidas a las de su compañero y quiere asumir "mucha responsabilidad en el equipo" en la temporada 2026/27. "Espero ser un jugador importante, simplemente darlo todo por el equipo y seguir desarrollándome paso a paso". Por eso, el futbolista de 25 años quiere "dar otro paso al frente" la próxima temporada.

Además, el internacional alemán, para quien evidentemente se aplica lo mismo, también tuvo palabras de elogio para Bellingham: "Tiene un potencial enorme y también se vio la temporada pasada qué pasos ha dado. Al principio, naturalmente, no fue fácil, pero eso es normal cuando juegas en un país completamente distinto y en una liga nueva", dijo también en defensa del inglés. "Ha dado sus pasos y creo que la próxima temporada irá aún mejor. Me parece bonito que tengamos una buena conexión y espero que vaya mejorando con cada partido".

Si Bellingham y Nmecha realmente dan ese siguiente paso deseado, eso debería ayudar a todo el equipo a desarrollar el famoso instinto asesino. "Creo que, en general, simplemente tenemos que ser un poco más letales en los partidos. Tenemos que cerrar los partidos importantes y no volver a empatar tantos como la temporada pasada", explicó el centrocampista. Si lo consiguen, eso marcaría una "diferencia enorme".

Entonces, según Nmecha, también se podrán esperar grandes cosas en Dortmund: "Si lo hacemos mejor la próxima temporada, tendremos una muy buena oportunidad".

Eso vale de entrada para la Supercopa contra el Bayern de Múnich, que supuestamente habría tanteado a Nmecha en verano, pero también para todas las demás competiciones, como continuó Nmecha en su declaración de intenciones: "Creo que, en cada copa y también en la temporada, el objetivo tiene que ser ganar. Sé, por mí mismo y también como equipo, que no estamos aquí solo para participar".





BVB: amistosos, fechas y retransmisiones de TV en verano





Fecha Hora Partido Retransmisión en TV y streaming Estadio Miércoles, 29 de julio 12.00 horas (hora alemana) Cerezo Osaka vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN Yanmar Stadium Nagai (Osaka City) Sábado, 1 de agosto 12.00 horas (hora alemana) FC Tokyo vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tokyo) Domingo, 9 de agosto 15.00 horas (hora alemana) FC Arsenal vs. BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (London) Sábado, 15 de agosto 17.30 horas BVB vs. AS Roma BVB-TV / Sky Signal-Iduna-Park (Dortmund)







