El Borussia Dortmund logró una importante victoria en la cuarta jornada de la Champions League. El equipo alemán venció en casa al Real Betis de Sevilla por 2-1 (0-0) y suma ya nueve puntos en la fase de liga. Fabio Silva adelantó al Borussia (49'), antes de que el suplente Aitor Ruibal (67') empatara para los españoles. Poco después, Konstantinos Karetsas, que había entrado por el lesionado Serhou Guirassy, estableció el resultado definitivo (72'). Las notas y valoraciones individuales de los jugadores del BVB.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Gregor Kobel

El suizo apenas tuvo trabajo en la primera parte. Sí tuvo que intervenir ante Ortiz en el minuto 66: salió rápido de la portería y neutralizó con una gran acción su disparo. Sin embargo, nada pudo hacer en el 1-1 poco después. Nota: 3.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Waldemar Anton

Ante la ausencia de Joane Gadou, Anton jugó por la derecha en la línea de tres defensas. Eso no afectó en absoluto a su buen estado de forma. El internacional despejó muchos balones y fue muy difícil de superar. Con el balón, no obstante, cometió un par de pequeños errores, como en la jugada previa al 1-1: su pérdida dejó al Borussia en inferioridad numérica atrás y acabó llegando el gol del empate. Antes había participado en el 1-0 al abrir hacia Ryerson por la derecha, cerca del área, para que este iniciara la jugada del gol. Nota: 2,5.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Nico Schlotterbeck

Un pase diagonal de Schlotterbeck hizo posible la primera ocasión del Dortmund, protagonizada por Guirassy (3'). Repitió la jugada en el minuto 21, antes de la clara ocasión de Svensson. Dio diez buenos pases que rompieron líneas en la primera parte y no perdió ninguno de sus cinco duelos en todo el partido. Buen encuentro. Nota: 2,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Ramy Bensebaini

Actuación correcta del argelino tanto en ataque como en defensa. Sin grandes errores ni grandes acciones destacadas. Nota: 3,5.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Julian Ryerson

El noruego volvió al once inicial y protagonizó varias acciones, sobre todo en ataque. En el minuto 3, Guirassy no logró rematar a portería un buen centro raso suyo. Dieciocho minutos después, preparó del mismo modo la clara ocasión de Svensson. También fue decisivo en el 1-0: su pase raso encontró a Bellingham desmarcado, cuyo disparo detuvo con una gran parada el portero Valles antes de que Silva aprovechara el rechace para adelantar a su equipo. En el minuto 70, su centro preciso propició una gran ocasión de cabeza para Bellingham. Además, recuperó siete balones. Nota: 2.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Joey Veerman

En poco tiempo, el neerlandés se ha convertido probablemente en la pieza más importante de la salida de balón del BVB, hasta entonces casi siempre lenta y falta de ideas. Veerman volvió a mostrarse muy seguro con el balón, resistente a la presión y, salvo dos errores bastante graves, muy inteligente y sereno en el pase. Por eso, sus compañeros lo buscaron a menudo y fue el jugador con más intervenciones con el balón. También estuvo bien sin él y sumó muchas recuperaciones. Nota: 2,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Felix Nmecha

Nmecha, que llevaba tiempo sin mostrar su mejor nivel, firmó uno de sus mejores partidos de la temporada. Ganó sus siete duelos. En varias ocasiones aceleró bien en ataque e impulsó las jugadas ofensivas. Su disparo desde 20 metros se marchó a la derecha de la portería (15'). Nota: 3.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Daniel Svensson

El sueco se encontró a menudo en posiciones prometedoras para centrar desde la izquierda, pero sus envíos fueron bloqueados con frecuencia. En el minuto 21 tuvo la mejor ocasión del BVB hasta ese momento: el centro de Ryerson era difícil de rematar, pero aun así debería haber marcado desde corta distancia. Tras el descanso pasó más desapercibido, aunque siguió cumpliendo. Nota: 3.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Jobe Bellingham

Bellingham volvió a jugar por detrás de los delanteros, pero esta vez no mostró el dominio con el balón que había tenido en el partido contra el Bayern el pasado fin de semana. Como a muchos de sus compañeros, se le escaparon algunos errores técnicos. En el minuto 14 tuvo muchísima suerte: falló por completo un pase hacia atrás con el exterior del pie dirigido a Anton, el Betis lanzó un contraataque y marcó el 1-0, pero el gol no subió al marcador por fuera de juego. En cambio, Bellingham sí fue decisivo en el 1-0: Valles detuvo su disparo y Silva empujó el rechace al fondo de la red. En el minuto 70 cabeceó desde corta distancia, pero el portero del Betis volvió a responder con una gran parada. A base de empeño, fue entrando de lleno en el partido. Nota: 2,5.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Fabio Silva

El portugués volvió a tener una oportunidad como titular y, tras la lesión de Guirassy, tuvo que actuar como único delantero. Silva se movió mucho, intercambió posiciones y se ofreció a menudo para recibir. En el 1-0 estaba donde debe estar un delantero y aprovechó el rechace para marcar a puerta vacía. También tuvo una participación decisiva en el 2-1: bajó a recibir, condujo el balón hacia delante y habilitó al goleador Karetsas. Nota: 2.

BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Serhou Guirassy

Al delantero le faltó conectar bien con un centro de Ryerson en los primeros minutos; podía haber sacado más de esa acción (3'). Poco después de la media hora quedó tendido en el suelo y se llevó la mano al muslo. No pudo continuar. Nota: 3,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund contra el Betis: Suplentes

Konstantinos Karetsas (desde el 34'): Entró por el lesionado Guirassy y se situó en la banda derecha del ataque. El griego dejó entrever en numerosas acciones lo importante que es y puede llegar a ser para el BVB su calidad técnica y creatividad. Fue importante que siguiera jugando justo antes del 1-0 pese a reclamar una falta sobre él. Poco después, el portero Valles detuvo un disparo suyo. Nada pudo hacer, en cambio, ante el 2-1 de Karetsas: el griego sorprendió con un magnífico primer toque y remató con la izquierda desde una posición en la que el portero no veía bien el balón. Nota: 2.

Maximilian Beier (desde el 74'): Entró por Ryerson. Ayudó en defensa con muchas carreras para presionar sin balón. No protagonizó acciones en ataque. Sin calificación.

Carney Chukwuemeka (desde el 75'): Entró por Nmecha. Sin calificación.

Joane Gadou (desde el 75'): Bensebaini le dejó su sitio. Gadou tuvo bastante trabajo desde el primer momento y, en general, cumplió. Sin calificación.

Ethan Nwaneri (desde el 90+1'): Sustituyó a Silva y ayudó a conservar la victoria hasta el final. Sin calificación.