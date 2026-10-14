El Borussia Dortmund sufrió una derrota por 0-1 ante el Bodö/Glimt en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. El BVB ofreció una imagen decepcionante durante una hora y no generó peligro en ataque. Solo mejoró tras el cuádruple cambio del entrenador Niko Kovac.

Poco antes, Fredrik Sjövold (52') había adelantado a los noruegos y, pese a la mejoría del Dortmund, ese fue el único gol de la noche del miércoles.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Gregor Kobel

Kobel respondió de forma espectacular segundos después de la reanudación, cuando Helmersen remató completamente libre dentro del área. El suizo no pudo hacer nada en el gol y, por lo demás, ningún balón peligroso llegó a su portería. Nota: 3.

BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Joane Gadou

Se mostró fuerte en los duelos y, casi siempre, tan sereno como de costumbre. Sólido en la salida de balón, firmó una actuación correcta. Nota: 3.

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BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Waldemar Anton

Anton jugó un buen partido, estuvo siempre atento y no cometió ningún despiste. Poco después del descanso, el central salvó a su equipo ante Hauge en una situación muy comprometida. Nota: 2,5.

BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini

Al igual que sus compañeros de la línea de tres, Bensebaini jugó con atención y seriedad. Su mejor acción en ataque llegó con un buen centro que encontró a Nwaneri dentro del área, aunque este podría haber sacado mucho más partido de la jugada (75'). Nota: 3.

BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Daniel Svensson

Svensson empezó como carrilero derecho y, como siempre, cumplió en defensa. En ataque, en cambio, tuvo bastantes dificultades y solo mejoró cuando, pasada una hora, pudo cambiar a su habitual banda izquierda. A partir de entonces protagonizó alguna que otra acción inteligente en ataque. Nota: 3,5.

BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Jobe Bellingham

Seguro en el pase, encontró buenas soluciones bajo presión y nunca perdió la calma. Aportó muchos más impulsos en ataque que Veerman, su compañero en el centro del campo. Pasada una hora, llegó a rematar dentro del área, pero su disparo se marchó por poco. La actuación de Bellingham fue más que aceptable, aunque sin momentos brillantes. Nota: 3.

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BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Joey Veerman

Veerman tuvo sus mejores momentos al replegar y, en la primera parte, despejó varios balones importantes dentro de su propia área. Con el balón, al juego del neerlandés le faltó iniciativa. En conjunto, fue una actuación más bien decepcionante. Fue sustituido pasada una hora. Nota: 4,5.

BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Maximilian Beier

Beier empezó como carrilero izquierdo y no pudo explotar en absoluto su gran virtud: los desmarques al espacio. Tampoco aportó mucho cuando, tras el cuádruple cambio del minuto 60, pasó a ocupar una de las dos posiciones interiores de ataque. Como siempre, se esforzó mucho y luchó con entrega, pero hoy tuvo poca incidencia. Nota: 4.

BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Samuele Inacio

Kovac esperaba del joven de 18 años desparpajo y aportación al juego, pero Inacio acabó viviendo una noche muy ingrata. Apenas entró en juego, a menudo se encontró solo en la banda izquierda y no pudo marcar diferencias. Su discreta actuación terminó tras unos 60 minutos. Nota: 5.

BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Konstantinos Karetsas

Karetsas apenas dispuso de situaciones de uno contra uno y, cuando las tuvo, tampoco estuvo acertado: sus acciones se quedaron en intentos. Al griego le costó lidiar con el juego físico del Bodö. Firmó una actuación tan gris como la de Inacio. Nota: 5.

BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Fabio Silva

Silva corrió mucho, estuvo activo y lo intentó todo para aprovechar su oportunidad como titular. Sin embargo, el portugués no protagonizó acciones de peso, no generó peligro de gol y apenas logró retener el balón de forma útil. Pasada una hora, Silva tuvo que dejar su sitio a Guirassy, frustrado. Nota: 5.

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BVB, notas del Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Los suplentes

Serhou Guirassy (desde el 60' por Silva): Guirassy tuvo más presencia que Silva y causó bastantes más problemas a los defensas del Bodö. Sin embargo, debería haber aprovechado mejor su gran ocasión desde corta distancia (69'). Nota: 3,5.

Felix Nmecha (desde el 60' por Veerman): Nmecha asumió el protagonismo y mejoró de inmediato el juego del Dortmund. Su primera acción fue sobresaliente: tras una buena jugada individual, sacó un gran disparo desde casi 25 metros, pero el portero del Bodö respondió con una gran parada. Poco después, el internacional volvió a destacar al preparar de forma excelente la gran ocasión de Guirassy (69'). Gracias al dinamismo de Nmecha, el BVB mejoró muchísimo en la última media hora. En el tiempo añadido estuvo cerca de lograr el empate, pero esta vez tampoco pudo superar a Haikin, el guardameta del Bodö. Nota: 2.

Ethan Nwaneri (desde el 60' por Karetsas): Nwaneri también aportó al juego del Dortmund mucho más que su predecesor. Estuvo ágil y activo. A falta de un cuarto de hora, el inglés se encontró inesperadamente completamente libre para rematar de cabeza dentro del área, pero no sacó suficiente partido de la ocasión. En otra acción peligrosa, su disparo fue bloqueado (84'). Nota: 3.

Julian Ryerson (desde el 60' por Inacio): Ryerson dio empuje por la banda derecha con su juego agresivo e impulsó al equipo. Solo le faltó dar el último golpe en el tercio ofensivo. Nota: 3.

Carney Chukwuemeka (desde el 77' por Beier): Chukwuemeka entró para el último cuarto de hora y lo intentó mucho, pero sus acciones se quedaron en intentos. Sin calificación.