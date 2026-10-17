El BVB encadenó el sábado por la tarde su tercer partido oficial sin ganar. Tras el 2-2 ante el Werder Bremen y el 0-1 en el campo del Bodö/Glimt en la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund no pasó del 0-0 ante el Union Berlin en la sexta jornada de la Bundesliga.

Mientras que un internacional alemán fue el mejor jugador del BVB, una pareja de atacantes apenas tuvo protagonismo.

Consulta aquí la crónica del partido.

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Gregor Kobel

Kobel tuvo muy poco trabajo, pero respondió a la perfección poco antes del descanso al detener un complicado lanzamiento de falta desde una posición intermedia que botó antes de llegar a él. Por lo demás, apenas tuvo que intervenir bajo palos. Nota: 3.

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Joane Gadou

Fue decisivo una y otra vez para frenar los contraataques. Impresiona la regularidad que Gadou muestra ya en su juego con 19 años. Firmó otra actuación muy sólida, aunque cometió algunos errores de concentración en el pase. Nota: 3.

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Waldemar Anton

Fue el mejor jugador del Dortmund el sábado por la tarde en el Alten Försterei. Anton estuvo muy atento a la hora de defender hacia delante y resultó decisivo para que el Dortmund pudiera ejercer presión. Prácticamente infranqueable en los duelos, también aportó buenas ideas al ataque en algunos momentos. Una actuación formidable del internacional alemán. Nota: 2.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck tuvo una presencia similar a la de Anton: además de imponerse en los duelos, impulsó repetidamente al equipo hacia delante. Buen ejemplo de ello fue la arrolladora conducción del central que dio pie al primer remate realmente peligroso del Dortmund, obra de Nwaneri poco antes del descanso. Nota: 2,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Julian Ryerson

Ryerson se entregó sin descanso, como de costumbre. Sin embargo, en los duelos ofensivos uno contra uno con Rothe le faltó sutileza para superarlo más a menudo. Un centro suyo desde una posición intermedia al comienzo de la segunda parte propició, no obstante, la mejor ocasión del Dortmund hasta ese momento, por medio de Beier. Por lo demás, el noruego lo intentó mucho, pero a sus centros les faltó fuerza casi siempre. Nota: 3,5.

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Jobe Bellingham

Tarde discreta del inglés, que estuvo sólido sin balón y en el pase, aunque podría haber aportado alguna idea más en ataque. Nota: 3,5.

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Felix Nmecha

Nmecha tuvo fases en las que mostró ganas de jugar y ayudó a impulsar el juego del Dortmund. Sin embargo, el internacional alemán también pasó por momentos en los que apenas participó. Una actuación con luces y sombras, pero, en cualquier caso, con mucho compromiso. Nota: 3,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Daniel Svensson

El ataque del Dortmund pasó principalmente por su homólogo Ryerson en la derecha, mientras que Svensson tuvo menos presencia ofensiva por la izquierda. En defensa, el sueco ofreció su habitual fiabilidad e impresionó por los kilómetros que recorrió. Nota: 3,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Ethan Nwaneri

Se llevó un susto a los pocos segundos, cuando el árbitro Schlager le mostró inicialmente por error la tarjeta roja por una dura entrada sobre Rothe, aunque enseguida rectificó y le enseñó la amarilla. Por lo demás, pasó bastante desapercibido durante gran parte del partido y, cuando tenía el balón, lo perdía a menudo. Aun así, fue quien más peligro generó en un BVB inofensivo durante los primeros 60 minutos: poco antes del descanso tuvo una ocasión prometedora desde 16 metros, en posición centrada, pero no golpeó bien el balón. Justo antes de ser sustituido, transcurrida aproximadamente una hora, Nwaneri protagonizó su mejor acción con una buena jugada individual que terminó en un disparo desviado por poco. Nota: 4,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Maximilian Beier

Diez minutos después del descanso dispuso, tras un centro de Ryerson, de la mejor ocasión del Dortmund hasta entonces. Era un balón difícil de rematar, pero Beier podría haber sacado más provecho. Por lo demás, no estuvo tan activo como de costumbre, pese a que esta vez fue titular en su posición favorita, el espacio interior de ataque, en lugar de jugar por la banda. Sin embargo, ni él ni Nwaneri aportaron prácticamente nada de creatividad. Beier fue sustituido al cabo de una hora. Nota: 4,5.

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: Serhou Guirassy

Inquietó a la defensa del Union con su fortaleza física, actuó bien como referencia para recibir de espaldas y retuvo varios balones en ataque. Sin embargo, Guirassy apenas protagonizó acciones realmente peligrosas dentro del área. En el minuto 70 tuvo mala suerte cuando Albert se interpuso en la trayectoria de un remate prometedor suyo desde 16 metros. Poco antes del final del tiempo reglamentario, su disparo desde el área acabó en las manos de Rönnow. Nota: 3,5.

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Union Berlin: suplentes

Konstantinos Karetsas (desde el 62, por Nwaneri): Karetsas entró poco después de cumplirse una hora de juego para dar nuevos bríos al equipo, pero su breve participación terminó de la peor manera. Apenas unos minutos después de ingresar en el campo, el griego se torció aparatosamente el tobillo en su propia área y tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 70. Sin calificación.

Fabio Silva (desde el 62, por Beier): Silva preparó con una gran acción la ocasión de Guirassy poco después del minuto 70. El portugués aportó dinamismo, aunque a sus acciones les faltó sustancia. Nota: 3,5.

Mathis Albert (desde el 70, por Karetsas): El jugador de 17 años entró por el griego lesionado tras el percance de Karetsas. En su primera acción, se interpuso involuntariamente en la trayectoria de un prometedor remate de Guirassy. Albert apenas protagonizó acciones propias, aunque poco antes del pitido final un cabezazo de Guirassy le golpeó junto al área pequeña y estuvo cerca de marcar de forma insólita. Nota: 4.



