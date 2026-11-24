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El BVB se ganó un empate 1-1 ante el Arsenal en la quinta jornada de la Champions League gracias a una valiente segunda parte. Sus dos mejores jugadores fueron defensas. Las notas y los análisis individuales.

El Arsenal se adelantó merecidamente tras un comienzo de claro dominio, gracias a una magnífica vaselina de Viktor Gyökeres (10'). En el gol, el Dortmund no logró presionar al Arsenal pese a contar sobre el papel con ocho jugadores defensivos y una línea de cinco atrás. El problema persistió hasta bien entrada la primera parte. Aun así, el BVB realizó cinco disparos, todos ellos inofensivos, antes del descanso. En la segunda mitad, los visitantes jugaron con mucha más valentía, se metieron en el partido y lograron un merecido 1-1 por medio de Maximilian Beier (55'), que hasta

entonces había estado muy flojo. Joane Gadou le había servido el balón de maravilla tras una carrera en solitario. Cuatro minutos antes, los jugadores del Dortmund habían reclamado, con razón, una mano dentro del área después de que el balón golpeara en el antebrazo de Gyökeres. Sin embargo, el VAR no intervino por motivos inexplicables.

¡Aquí puedes leer la crónica completa del partido del BVB ante el Arsenal!

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Gregor Kobel

Sí, el disparo de Viktor Gyökeres en el 1-0 fue magnífico. Y no, Kobel no cometió un error claro de portero. Aun así, no quedó del todo bien en el primer gol encajado. Se resarció pocos minutos después con una gran parada ante Christos Tzolis, aunque también tuvo suerte de que Svensson bloqueara el rechace rematado por Madueke. Nota: 3,5

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Joane Gadou

Como toda la zaga, tuvo mucho trabajo al principio y, al igual que sus compañeros, le costó encontrar la forma de marcar a sus rivales y entrar en el partido. Pasados 20 minutos, empezó a controlar algo mejor a Christos Tzolis y también ganó algún duelo. Una recuperación suya propició poco antes del descanso un contraataque bastante bueno del Dortmund, que él mismo culminó con un disparo desde un ángulo cerrado. Otra recuperación, seguida de una carrera por el centro del campo de una valentía sensacional que remató con un pase a Maxi Beier, dio lugar al 1-1. Después también robó un balón en su propia área. Fue sustituido poco antes del final, una decisión que no solo él pareció no entender. Nota: 2

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Waldemar Anton

En su regreso al once titular también lo pasó bastante mal, porque tuvo muchísimo trabajo. Al principio pareció algo más sólido que Nico Schlotterbeck, aunque solo por pequeños matices. Durante el tramo de empuje del Dortmund perdió un balón y después la carrera ante Noni Madueke, lo que estuvo a punto de tener consecuencias. Más tarde compensó ese error con una gran entrada ante Gyökeres. Nota: 3,5

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Nico Schlotterbeck

Lo pasó mal ante Viktor Gyökeres y Noni Madueke. Le exigieron tanto que por momentos incluso pareció algo rígido de movimientos, algo que normalmente no le ocurre al internacional alemán. Sin embargo, salvó a su equipo con una gran acción ante Declan Rice en el tramo final de la primera parte. Pasó más desapercibido en la segunda, lo que en este partido fue positivo. Al intentar despejar definitivamente una ocasión del Arsenal, chocó sin querer con Kobel. Nota: 4

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Julian Ryerson

Mucho menos llamativo que Svensson en la otra banda durante la primera parte, aunque también más fiable. Sin embargo, cuando los londinenses se lanzaban al ataque, tampoco parecía estar siempre a la altura. En el último minuto del tiempo añadido volvió a despejar el balón a saque de banda. En conjunto, una actuación sólida. Nota: 3,5

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Jobe Bellingham

También mejoró claramente tras una primera parte más bien floja y se implicó mucho más en la construcción del juego. Estaba ligeramente en fuera de juego en el que parecía ser su gol del 2-1. Dejó su sitio a Marcel Sabitzer en el minuto 73. Nota: 4

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Felix Nmecha

Brilló recientemente como goleador y después sus celebraciones provocaron un controvertido debate . Ante el Arsenal tuvo que emplearse a fondo para frenar el avance de los potentes londinenses. No lo consiguió del todo y también tuvo una pequeña parte de responsabilidad en el 0-1. En Londres intentó llegar al área en contadas ocasiones, pero sin éxito. En conjunto, una actuación más bien irregular. Nota: 4,5

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Joey Veerman

Como casi siempre, fue el jugador del Dortmund que más veces tocó el balón y, sobre el papel, completó muchos pases. Pero también fue porque sus compañeros tuvieron que correr con decisión tras algunos de sus envíos. Su juego pareció menos preciso de lo habitual y a sus acciones les faltó claridad. En la segunda parte, cuando el Dortmund se abrió paso en el partido a base de lucha, tomó las riendas y distribuyó el balón con inteligencia, también hacia delante. Nota: 3

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Daniel Svensson

Antes del 1-0, Ben White le bloqueó y le dejó fuera de la jugada, de modo que nadie quedó siquiera cerca del goleador. En el minuto 16, él bloqueó el remate de Noni Madueke tras un rechace. Estuvo implicado de una u otra forma en la mayoría de las acciones peligrosas, en ambas áreas. Su pase en el minuto 49 merecía haber acabado, como mínimo, en una gran ocasión para el Dortmund. En la segunda parte destacó prácticamente solo en ataque. Nota: 2

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Fabio Silva

Fue titular por delante del delantero Serhou Guirassy, que acababa de recuperarse de una lesión muscular. En el minuto 20 protagonizó la primera aproximación del Borussia, aunque fue muy inofensiva. Con un buen pase generó una media ocasión para Daniel Svensson, pero después perdió el balón de mala manera en el centro del campo, una acción que Declan Rice debería haber aprovechado para hacer el 2-0. Aun así, fue el jugador más peligroso del Dortmund en la primera parte y, tras el descanso, intentó dar vida al ataque hasta su sustitución, pero acabó sin fortuna. Nota: 4

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Maximilian Beier

Doce toques de balón, siete pases, un fuera de juego y ningún disparo: los números de Maximilian Beier en la primera parte reflejan lo pobre que fue su actuación. Alineado sobre el papel como segundo delantero, jugó casi siempre por detrás de Fabio Silva. Al comienzo de la segunda mitad desaprovechó la oportunidad de hacer el 1-1 tras un buen pase de Svensson al no llegar a golpear el balón por razones difíciles de explicar. Una actuación indefendible hasta que, en la primera gran ocasión del Dortmund y tras una excelente carrera de Joane Gadou,

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marcó con calidad el 1-1. Así, lo que iba camino de ser un 5 terminó siendo una... Nota: 3,5

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: suplentes

Serhou Guirassy: Entró en el minuto 64 por Fabio Silva y reapareció tras su lesión muscular. Niko Kovac habría preferido reservarlo, pero, después del 1-1, el entrenador del Dortmund vio claramente una oportunidad. Guirassy, sin embargo, aportó muy poco en ataque. Y en el otro extremo tuvo suerte de no introducir el balón en su propia portería al intentar despejar una ocasión del Arsenal en el minuto 80. Nota: 4,5

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Konstantinos Karetsas: Entró junto a Guirassy y sustituyó al goleador Maximilian Beier. Pero no consiguió dar impulso al ataque. El Dortmund no mejoró con el doble cambio. Nota: 4,5

Marcel Sabitzer: Entró en el minuto 73 por Bellingham, pero su incorporación tampoco tuvo demasiado efecto. Sin calificación.

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Filippo Mane: Entró en el tiempo añadido por Gadou, que había jugado muy bien. También se empleó para evitar un segundo gol en contra. Sin calificación.