El club Al-Shabab anunció el fichaje del defensa internacional saudí Ali Al-Bulaihi de una manera llamativa, que algunos consideraron una provocación hacia su vecino y rival, el club Al-Hilal.

El club Al-Shabab publicó, a través de su cuenta oficial en la red social "X", un comunicado en el que anunció el fichaje de Ali Al-Bulaihi por una temporada.

Sin embargo, lo llamativo del anuncio no fue el comunicado en sí, sino lo que escribió el club Al-Shabab a través de su cuenta, ya que comentó el comunicado diciendo: "Ali Al-Bulaihi en el grande de la capital", una descripción que la afición del Al-Hilal utiliza para referirse a su equipo.

El futbolista de 36 años se unirá al Al-Shabab en un traspaso libre, después de que el Al-Hilal anunciara, en las primeras horas de la mañana de este martes, la firma de un acuerdo de finiquito económico con él.

Al-Bulaihi regresará de nuevo al Al-Shabab, después de haber jugado en él cedido por el Al-Hilal en la segunda mitad de la temporada pasada.

Al-Bulaihi abandona el Al-Hilal tras 9 años en sus filas, concretamente desde el verano de 2017, cuando se incorporó procedente del Al-Fateh.

Durante su etapa en el Al-Hilal, Al-Bulaihi disputó 263 partidos en las diferentes competiciones, en los que marcó 23 goles y contribuyó a conquistar 14 títulos, entre los más destacados la Liga Saudí en 5 ocasiones y la Liga de Campeones de Asia en dos ocasiones.