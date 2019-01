Buscará revalidar la corona: ¿Cómo afrontará Chile la Copa América 2019?

Rueda asume el reto y destaca que mantendrá la base de futbolistas que ha venido jugando los últimos duelos bajo su mandato. ¿Hay espacio para Bravo?

El técnico de la Selección chilena, el colombiano Reinaldo Rueda, fue el primer entrenador en llegar a Brasil donde se realizará el sorteo este jueves de los grupos de la Copa América 2019.

Y desde allá habló de sus aspiraciones al frente de La Roja, que llega al certamen como bicampeón. Pero no solo el cafetero asume el reto, también destaca que mantendrá la base de futbolistas que ha venido jugando los últimos partidos bajo su mandato.

Respecto al equipo que presentará en la competencia, advirtió que "va a continuar -el mismo-. Hay un grupo que ha permanecido constante, dentro de los 25 o 26 que se nominan siempre hay 14 que se han mantenido desde la primera convocatoria", indicó.

En la misma línea, aseveró en diálogo con Radio Cooperativa que "los nombres van a cambiar muy poco. No hay un gran súper potencial y muchos de nuestros jugadores no están pasando por el mejor momento en sus clubes. Creo que eso limita el proceso de selección", agregó.

Entre otros temas, se refirió a la posible inclusión de Claudio Bravo quien este martes reapareció en Manchester City pero que aún no ha logrado dejar atrás la lesión en el tendón de Aquiles izquierdo que sufrió en agosto pasado.

“No hay predisposición negativa en convocarlo. Él no es convocable en este momento. Por su actualidad. Nosotros tenemos la información que da el club. Sabemos que es un proceso. Él está en otro momento. Todos los jugadores que estén actuando y que estén en un buen nivel son convocables. Hay que esperar la fecha de marzo y esperar hasta mayo a ver cómo llegan. Por respeto a los jugadores y clubes no me gusta singularizar”, señaló el cafetero.

Al mismo tiempo que destacó que el otrora capitán "no ha hecho cancha todavía, está en rehabilitación, aún no lo habilitan para jugar. Lleva más de cinco meses y hay que dajar que termine bien su proceso de recuperación". "Todo pasa por los momentos y la cantidad de partidos que logre jugar. Hay que traer a los mejores y que lleguen con continuidad. Si no juega, por su peso se cae", sostuvo.

EL BALANCE DE REINALDO RUEDA EN SU PRIMER AÑO AL MANDO DE LA ROJA

Mientras que en contraste destacó el presente de Arturo Vidal en el Barcelona. "Se ha impuesto con su categoría y jerarquía, se ha ganado un espacio. Su continuidad es importante para todos nosotros". Pero le cierra las puertas a Mauricio Pinilla. "Los plazos son muy cortos y no hay tiempo de poner al día a ningún jugador. Los mejores y que estén en un buen momento son los que deben llegar y tener la distinción de estar en la Copa América".

Por otra parte, y respecto al certamen continental, Rueda indicó que "tenemos la expectativa normal que siempre se genera previo a estos eventos. Tenemos ilusión y sabemos que es un desafío altísimo tanto para Chile como parta todas las selecciones sudamericanos por lo que pasó en el último mundial". "Esperamos que podamos tener un buen comportamiento y hace un lindo torneo. Todos los grupos son iguales, no hay grupos díficiles", añadió.

Finalmente, le restó importancia a la presión que significa llegar como actual monarca. Para el DT del combinado nacional Chile "ha disfrutado las dos Copas América, fue un gran suceso. Hoy estamos viviendo otro momento con selecciones que también tienen un buen nivel competitivo. Hay que jugarlo con la misma motivación y exigencia que requiere el torneo para aspirar a llegar a una instancia importante", cerró.