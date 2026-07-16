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rooney(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem

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«Buscando problemas»... Rooney critica a Tuchel tras la remontada de Argentina

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
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W. Rooney
T. Tuchel
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Alemania

«Dejamos que nos presionaran»

Wayne Rooney, exjugador del Manchester United, ha criticado al alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, tras la derrota 2-1 ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026.

Rooney afirmó que Tuchel «estaba buscando problemas» con sus cambios defensivos.

Inglaterra ganaba 1-0 hasta el 85’, pero Argentina remontó en los minutos finales.

Anthony Gordon rompió el empate en el 55’, y Tuchel respondió reforzando la defensa.

En el 72 retiró a Gordon e ingresó a Ezri Konsa, luego a Dan Burn y Nico O’Reilly por los lesionados Reece James y Declan Rice.

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Rooney, en declaraciones a «The Sun», criticó: «Nos habíamos colocado en una posición muy buena y no sabíamos qué hacer».

Y añadió: «Nos echamos atrás y dejamos que nos presionaran. Nos pusieron contra las cuerdas y el equipo se vino abajo. En cuanto marcaron el primer gol, era inevitable que marcaran el segundo».

Y añadió: «Cuando vas ganando, tienes que mantener la ventaja. Vamos ganando por un gol, luego nos echamos atrás, hacemos cambios y jugamos con cinco o seis defensas. Si permites que Messi y Argentina te ataquen, te estás buscando problemas».

Enzo Fernández marcó un golazo desde lejos en el 85 y Lautaro Martínez sentenció con un cabezazo en el 92.

Tuchel respondió con los ingresos de Ivan Toney y Marcus Rashford en el 96, pero el daño ya estaba hecho.

Rooney añadió: «Estos aficionados se han gastado mucho dinero para estar aquí. Esperaba más de este partido. Argentina es campeona del mundo. Sabíamos que eso marcaría la diferencia».

Concluyó: «Nuestros cambios no funcionaron. Estamos muy frustrados; a veces hace falta algo de suerte para ganar estos torneos».

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