El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha definido sus prioridades actuales en el mercado de fichajes de verano, en el que busca incorporar a un central adicional y a un centrocampista.

El diario español "As" señaló que Mourinho no descarta, al mismo tiempo, fichar a un delantero puro en la posición de "9", del estilo de Joselu, para que sea una especie de "plan B" cuando los partidos se compliquen, aunque esta posición no representa una prioridad en estos momentos.

Lee también

Advertencias turcas: Salah podría convertirse en una carga para el Besiktas y la afición no le perdonará

La FIFA en un comunicado oficial: la expulsión de Embolo fue una corrección de la justicia y contó con el visto bueno del IFAB

La idea de Mourinho consiste en dar al posible nuevo delantero el papel que desempeñó Joselu con el Real Madrid durante la temporada 2023-2024, cuando marcó 18 goles y dio 3 asistencias, pese a ser suplente la mayor parte del tiempo.

La actuación más destacada de Joselu se produjo en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa ante el Bayern de Múnich, cuando marcó dos goles en 9 minutos para llevar al Real Madrid a la final y contribuir a su coronación con el decimoquinto título de su historia en la competición.

El posible fichaje de un delantero suplente no entra en conflicto con los planes de Mourinho respecto a Endrick, en quien el técnico también se apoyará la próxima temporada, sobre todo porque puede jugar en la posición de delantero o de extremo derecho.

La prioridad de Mourinho en estos momentos sigue siendo el fichaje de un central adicional y de un centrocampista con capacidad de despliegue y de creación de juego, mientras que la incorporación de un delantero puro sigue siendo una opción sobre la mesa para ofrecer una solución adicional y un plan alternativo durante la temporada.