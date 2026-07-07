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Abobakr El Mokadem

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Buscado en la Juventus... Mourinho decide el futuro de Ibrahim Díaz en el Real Madrid

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Brilla en el Mundial con la camiseta de Marruecos

La prensa española ha revelado hoy la decisión del entrenador del Real Madrid, José Mourinho, sobre el futuro del marroquí Ibrahim Díaz.

Desde que el técnico asumió el mando del Real Madrid, crece la incertidumbre sobre el futuro de varios jugadores, entre ellos Díaz, ante el interés de clubes como la Juventus.

Tras su brillante actuación en el Mundial con Marruecos, donde el equipo llegó a cuartos de final, Mourinho ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro de la estrella marroquí.

Según Defensa Central, el jugador, que dio cuatro asistencias a Marruecos en el Mundial de 2026, entra en los planes del técnico.

 El técnico luso lo considera muy valioso y quiere aprovechar todo su talento.

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