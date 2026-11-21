Cómo ver el Burgos CF vs Albacete con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 15 22 nov 2026 - 15:00 Estadio El Plantio

El Burgos CF recibe al Albacete en el Estadio El Plantío en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos equipos, separados por 13 puestos en la clasificación.

El Burgos de Sergio Francisco ocupa la sexta posición y buscará recuperarse de la derrota por 3-1 ante el Leganés en su último partido de liga. Antes de ese tropiezo, había encadenado dos victorias, incluida una por 2-1 frente al Celta Fortuna, y sigue bien situado en la lucha por el ascenso.

El Albacete llega a El Plantío con una dinámica muy distinta. El equipo de Joseba Etxeberria ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y afronta este encuentro tras vencer por 1-0 al Celta Fortuna en Segunda División.

El conjunto visitante ocupa la 19.ª posición y necesita puntos para alejarse de la zona de descenso. Sin embargo, su racha reciente indica que no hay que subestimarlo: también ha ganado al Leganés y al Sabadell en sus últimos partidos.

Hay mucho en juego en ambos extremos de la clasificación. Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver el Burgos CF vs Albacete.

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