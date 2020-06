Bundesliga 2019-2020: posiciones, resultados y calendario de la recta final

Quedan dos jornadas y se deciden los cupos europeos, el segundo descenso y el playout.

Luego de una reunión virtual a principios de mayo, la organización de la determinó que el torneo volvía a la acción el sábado 16 siendo así la primera de las grandes ligas de Europa que retornó a la competencia en medio de la pandemia a causa del COVID–19,

De este modo, con estrictas medidas sanitarias, la pelota volvió a girar en , a la espera de la reanudación del resto de los torneos europeos, como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

De momento, Bayern Münich es líder y se consagró octacampeón con 76 puntos. A falta de dos fechas para el final, lo siguen , con 66, y , con 63. , con 60, y Borussia Mönchengladbach, con 59, completan los primeros puestos.

Wolfsburgo (46), (46) y (45) se pelean codo a codo el tan ansiado sexto lugar y la . Es el último a la UEL vía liga que queda por repartir: el otro será para el perdedor del top 4, y el otro vía DFB-Pokal.

En la parte más baja de la tabla de posiciones hay dos equipos que luchan por no descender: Paderborn (20 puntos) ya se fue, mientras que (28) y Fortuna Düsseldorf (29) se repartirán los cupos que nadie quiere. Es que bajarán 2 de manera directa y el tercero jugará un playout. (34) casi ya no está involucrado en esa lucha.

¿Qué otras ligas se jugaron en la pandemia?

RESULTADOS

Fecha 26

Sábado 16 de mayo

Borussia Dortmund 4-0 Schalke 04 / Goles y resumen

Leipzig 1-1 Friburgo / Goles y resumen

Hoffenheim 0-3 Hertha Berlin

Fortuna Düsseldorf 0-0 Paderborn

Augsburgo 1-2 Wolfsburgo

Frankfurt 1-3 Borussia Mönchengladbach / Goles y resumen

Domingo 17 de mayo

Köln 2-2 Mainz / Goles y resumen

Union Berlin 0-2 Bayern Münich / Goles y resumen

Lunes 18 de mayo

Werder Bremen 1-4 Bayer Leverkusen / Goles y resumen

Fecha 27

Viernes 22 de mayo

Hertha Berlin 4-0 Union Berlin / Goles y resumen

Sábado 23 de mayo

Borussia Mönchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen / Goles y resumen

Wolfsburgo 0-2 Borussia Dortmund / Goles y resumen

Friburgo 0-2 Werder Bremen

Paderborn 1-1 Hoffenheim

Bayern Münich 5-2 Eintracht Frankfurt / Goles y resumen

Domingo 24 de mayo

Schalke 0-3 Augsburgo / Goles y resumen

Mainz 0-5 Leipzig / Goles y resumen

Köln 2-2 Fortuna Düsseldorf

Fecha 28

Martes 26 de mayo

Borussia Dortmund 0-1 Bayern Münich / Goles y resumen

Bayer Leverkusen 1-4 Wolfsburgo / Goles y resumen

Eintracht Frankfurt 3-3 Friburgo / Goles y resumen

Werder Bremen 0-0 Borussia Mönchengladbach / Resumen

Miércoles 27 de mayo

Leipzig 2-2 Hertha Berlin / Goles y resumen

Hoffenheim 3-1 Köln

Fortuna Düsseldorf 2-1 Schalke / Goles y resumen

Augsburgo 0-0 Paderborn

Union Berlin 1-1 Mainz

Fecha 29

Viernes 29 de mayo

Friburgo 0-1 Bayer Leverkusen / Goles y resumen

Sábado 30 de mayo

Mainz 0-1 Hoffenheim

Wolfsburgo 1-2 Eintracht Frankfurt

Schalke 0-1 Werder Bremen / Gol y resumen

Hertha Berlin 2-0 Augsburgo

Bayern Münich 5-0 Fortuna Düsseldorf / Goles y resumen

Domingo 31 de mayo

Borussia Mönchengladbach 4-1 Union Berlin / Goles y resumen

Paderborn 1-6 Borussia Dortmund / Goles y resumen

Lunes 1 de junio

Köln 2-4 Leipzig / Goles y resumen

Pendiente fecha 24

Miércoles 3 de junio

Werder Bremen 0-3 Eintracht Frankfurt / Goles y resumen

Fecha 30

Viernes 5 de junio

Friburgo 1-0 Borussia Mönchengladbach / Gol y resumen

Sábado 6 de junio

Leipzig 1-1 Paderborn / Goles y resumem

Bayer Leverkusen 2-4 Bayern Münich / Goles y resumen

Eintracht Frankfurt 0-2 Mainz

Fortuna Düsseldorf 2-2 Hoffenheim

Borussia Dortmund 1-0 Hertha Berlin / Goles y resumen

Domingo 7 de junio

Werder Bremen 0-1 Wolfsburgo

Union Berlin 1-1 Schalke / Goles y resumen

Augsburgo 1-1 Köln / Goles y resumen

Fecha 31

Viernes 12 de junio

Hoffenheim 0-2 Leipzig

Sábado 13 de junio

Wolfsburgo 2-2 Friburgo

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund / Goles y resumen

Hertha Berlin 1-4 Eintracht Frankfurt

Köln 1-2 Union Berlin

Paderborn 1-5 Werder Bremen

Bayern Münich 2-1 Borussia Mönchengladbach / Goles y resumen

Domingo 14 de junio

Mainz 0-1 Augsburgo

Schalke 1-1 Bayer Leverkusen / Goles y resumen

Fecha 32

Martes 16 de junio

Borussia Mönchengladbach 3-0 Wolfsburgo

Werder Bremen 0-1 Bayern Münich / Goles y resumen

Friburgo 2-1 Hertha Berlin

Union Berlin 1-0 Paderborn

Miércoles 17 de junio

Eintracht Frankfurt 2-1 Schalke

Borussia Dortmund 0-2 Mainz

Leipzig 2-2 Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen 3-1 Köln / Goles y resumen

Augsburgo 1-3 Hoffenheim

Fecha 33

Sábado 20 de junio

Bayern Münich - Friburgo (09:30 en , 08:30 en y , 10:30 en y 15:30 en )

Leipzig - Borussia Dortmund (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Hoffenheim - Union Berlin (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Fortuna Düsseldorf - Augsburgo (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Mainz - Werder Bremen (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

- Wolfsburgo (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Köln - (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Paderborn - Borussia Mönchengladbach (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Fecha 34

Sábado 27 de junio

Borussia Dortmund - Hoffenheim (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Bayer Leverkusen - Mainz (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Wolfsburgo - Bayern Münich (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Eintracht Frankfurt - Paderborn (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Werder Bremen - Köln (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Friburgo - Schalke (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Augsburgo - Leipzig (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

Union Berlin - Fortuna Düsseldorf (09:30 en Chile, 08:30 en México y Colombia, 10:30 en Argentina y 15:30 en España)

EL FIXTURE DE LOS LÍDERES

BAYERN MÜNICH (76 PUNTOS)

vs. Union Berlin (V, 2-0)

vs. Eintracht Frankfurt (L, 5-2)

vs. Borussia Dortmund (V, 1-0)

vs. Fortuna Düsseldorf (L, 5-0)

vs. Bayer Leverkusen (V, 4-2)

vs. Borussia Mönchengladbach (L, 2-1)

vs. Werder Bremen (V, 1-0)

vs. Friburgo (L)

vs. Wolfsburgo (V)

BORUSSIA DORTMUND (66 PUNTOS)

vs. Schalke 04 (L, 4-0)

vs. Wolfsburgo (V, 2-0)

vs. Bayern Münich (L, 0-1)

vs. Paderborn (V, 6-1)

vs. Hertha Berlin (L, 1-0)

vs. Fortuna Düsseldorf (V, 1-0)

vs. Mainz 05 (L, 0-2)

vs. RB Leipzig (V)

vs. Hoffenheim (L)

RB LEIPZIG (63 PUNTOS)

vs. Friburgo (L, 1-1)

vs. Mainz 05 (V, 5-0)

vs. Hertha Berlin (L, 2-2)

vs. Köln (V, 4-2)

vs. Paderborn (L, 1-1)

vs. Hoffenheim (V, 2-0)

vs. Fortuna Düsseldorf (L, 2-2)

vs. Borussia Dortmund (L)

vs. Augsburgo (V)

BAYER LEVERKUSEN (60 PUNTOS)

vs. Werder Bremen (V, 4-1)

vs. Borussia Mönchengladbach (V, 3-1)

vs. Wolfsburgo (L, 1-4)

vs. Friburgo (V, 1-0)

vs. Bayern Münich (L, 2-4)

vs. Schalke 04 (V, 1-1)

vs. Köln (L, 3-1)

vs. Hertha Berlin (V)

vs. Mainz 05 (L)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (59 PUNTOS)

vs. Eintracht Frankfurt (V, 3-1)

vs. Bayer Leverkusen (L, 1-3)

vs. Werder Bremen (L, 0-0)

vs. Union Berlin (L, 4-1)

vs. Friburgo (V, 0-1)

vs. Bayern Münich (V, 1-2)

vs. Wolfsburgo (L, 3-0)

vs. Paderborn (V)

vs. Hertha Berlin (L)