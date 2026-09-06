Buijs se niega a dejar que Ihattaren comparezca ante las cámaras y choca con la NOS: «Tienes que aceptarlo»

Mohamed Ihattaren fue de gran valor ante el ADO Den Haag (victoria por 2-3) al ayudar a su equipo a ganar con dos goles y una asistencia. Sin embargo, tras el partido, al creativo no se le permitió comparecer ante las cámaras. Danny Buijs explicó a la NOS por qué no pudo conceder una entrevista.
Jeroen Grueter se preguntó de inmediato por qué no apareció Ihattaren. «¿Qué pasa?», tras lo cual Buijs repitió esas mismas palabras. «Creo que ese chico ha recibido más que suficiente atención mediática en los últimos años y que le viene bien centrarse sobre todo en lo que está haciendo ahora mismo».
El comentarista de la NOS no entendió en absoluto el motivo del entrenador del Fortuna. «Si al final esto es solo fútbol. Si juegas un partido así y marcas esos goles, entonces queremos escuchar su versión, ¿no?»
«Entiendo que vosotros queráis eso», dijo Buijs. «Solo que nosotros no pensamos en tu interés, sino en el interés de Mo. Y Mo ha recibido mucha mierda, también muchísimas cosas positivas, y en eso él mismo también ha tenido responsabilidad».
«Pero esto también forma parte de ello para él. Primero hay que hacer de forma constante lo que tienes que hacer, y después ya entran en juego las demás cosas», opinó el natural de Dordrecht. «Entonces, ¿una entrevistita después de un partido así, en el que ha mostrado cosas bonitas, ya es demasiado?», volvió a preguntarse Grueter.
Buijs respondió con indiferencia y consideró que también se puede poner a Ihattaren ante las cámaras después de que no haya jugado un buen partido. «¿No estáis siendo un poco demasiado cautelosos con él? Porque al final también es un adulto», reaccionó el periodista de Utrecht.
El técnico se encogió entonces de hombros. «¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando con él o cuánto tiempo llevo yo trabajando con él?», dijo con sarcasmo. «¿Quién puede valorarlo mejor, tú o yo?», tras lo cual Grueter pidió una aclaración. «¿Es que entonces se le va a subir a la cabeza o cuáles son las consecuencias?»
«No hace falta que hablemos largo y tendido sobre eso, ¿verdad? Nosotros hemos tomado una decisión y tú tienes que respetarla y aceptarla. Y que preguntes por ello, está bien, y nosotros te damos una respuesta y that's it», concluyó Buijs.