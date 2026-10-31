Danny Buijs se enfadó mucho con el árbitro Joey Kooij el sábado por la tarde durante el partido a domicilio del Fortuna Sittard contra el Feyenoord. El entrenador del equipo de Limburgo estalló en el minuto 23 por una decisión del colegiado tras un fuerte choque entre Rodrigo Guth y el delantero del Feyenoord Nacho Ferri.

El incidente se produjo a mediados de la primera parte en De Kuip. Ferri retrocedió durante una disputa aérea y golpeó a Guth, que perdió el equilibrio en el aire y cayó con fuerza sobre el césped.

Los servicios médicos del Fortuna Sittard acudieron de inmediato para atender al defensa brasileño. Mientras tanto, Kooij decidió reanudar el juego con una falta a favor del Feyenoord, para gran disgusto de Buijs.

La decisión del árbitro indignó al entrenador. «¡Al Feyenoord le pitan todo a favor!», gritó Buijs hacia el cuarto árbitro, según se pudo escuchar en ESPN.

Mientras los servicios médicos del Fortuna atendían a Guth, en un primer momento pareció que el defensa podría continuar. El brasileño de 25 años regresó al campo, pero pronto quedó claro que sufría demasiado las consecuencias de su desafortunada caída.

Unos minutos después, Guth volvió a caer al suelo, esta vez dentro de su propia área. El defensa incluso pareció escupir algo de sangre, tras lo cual quedó claro que no podía seguir jugando.

Buijs se vio así obligado a hacer su primer cambio antes de cumplirse la primera media hora. Iván Márquez entró en el minuto 30 en sustitución de Guth, que tuvo que dejar al Fortuna sin su participación.

El Feyenoord fue el equipo más peligroso en la primera parte y tuvo ocasiones para abrir el marcador por medio de Anis Hadj Moussa, Luciano Valente y Gjivai Zechiël, entre otros. Sin embargo, el conjunto de Róterdam no aprovechó sus oportunidades y ambos equipos se fueron a los vestuarios con el marcador 0-0.