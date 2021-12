Buffon disparó contra Cristiano Ronaldo: “Con él, la Juventus perdió el ADN de ser un equipo”

El experimentado arquero italiano Gianluigi Buffon aseguró que la Juventus “perdió ese ADN de equipo” tras fichar a Cristiano Ronaldo, convirtiéndose la superestrella portuguesa en el centro de atención en la escuadra de Turín.

La “Vecchia Signora” logró un impresionante golpe de transferencia en el verano de 2018 al fichar al cinco veces ganador del Balón de Oro proveniente del Real Madrid. No obstante, su calidad no fue suficiente para conquistar la UEFA Champions League, lo que generó un duro análisis por parte del golero que hoy defiende al Parma.

En diálogo con TUDN, el guardameta de 43 años confesó que la unidad que existía en el camarín Bianconeri se extravió con el arribo del ahora delantero del Manchester United.

"Llegamos a la final de la Champions en 2017 porque éramos un equipo lleno de experiencia, pero sobre todo éramos un todo. Perdimos eso con Cristiano Ronaldo. La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Liga de Campeones el primer año que llegó, que fue el que estuve en el PSG, y no pude entender qué sucedió. Cuando regresé, trabajé con CR7 durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo", indicó.

Pero no se quedó ahí. Y es que el nacido en Carrara, en la región de Toscana, añadió: “Cuando llegamos a la final de la Champions en 2017 fue porque éramos un equipo experimentado y funcionábamos como una unidad. Había esa competencia dentro del grupo por los puestos en el once. Eso lo perdimos con Ronaldo”.

“El hecho de no haber ganado la Champions League es lo que mantiene a mi espíritu competitivo vivo. Me mantengo en forma y respeto mi profesión por ello. Tal vez si hubiese ganado la Champions League ya estaría retirado porque no tendría algún objetivo importante en conseguir”, cerró.

Lo anterior se asemeja al análisis de Leonardo Bonucci, quien hace algunos meses detacó en conversación con The Athletic que “la presencia de Cristiano nos influyó mucho. Sólo entrenar con él nos dio algo extra, pero inconscientemente los jugadores empezaron a pensar que su sola presencia era suficiente para ganar partidos. Empezamos a quedarnos un poco cortos en nuestro trabajo diario, la humildad, el sacrificio, las ganas de estar al día con tu compañero de equipo. En los últimos años, creo que puedes ver eso”.

Consignar que con el luso en sus filas, los turineses alzaron dos Supercopas, dos ligas italianas y una Coppa Italia.