Buffon: Conte es mejor para Italia que Mancini, y los resultados no estaban garantizados con Guardiola

En una extensa entrevista concedida este domingo al diario "La Gazzetta dello Sport", el histórico guardameta Gianluigi Buffon, el jugador con más participaciones en la historia de la selección de Italia, insinuó que la decisión de traer de vuelta a Roberto Mancini como entrenador de la "Azzurra" no es necesariamente la más acertada.

Buffon declaró: "Entiendo que puedan existir dudas desde fuera, y eso es legítimo, pero contar con alguien como él en un puesto tan delicado es decisivo en este momento...". Sin embargo, aquí no se refería a Roberto Mancini, el nuevo entrenador de Italia, sino a Claudio Ranieri, nombrado director técnico de la Federación Italiana de Fútbol.

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El legendario portero no parece ser uno de los mayores partidarios del regreso de Mancini, quien dejó la selección en 2023 para asumir el mando del combinado de Arabia Saudí.

Buffon afirmó: "El objetivo principal es clasificarse para el Mundial dentro de cuatro años. Y sobre esa base, yo habría elegido a Conte, luego a Baldini, y así sucesivamente. Pero debemos tener el valor de tomar decisiones y la capacidad de transmitirlas a todos, incluida la prensa".

Y añadió: "Escucho mucho la frase 'él (Mancini) es la persona adecuada' sin ningún motivo convincente. Puede que lo sea, pero son elecciones instintivas y no bien meditadas. El proyecto es la prioridad; la persona ideal viene después".

Buffon habló también del entrenador español, Pep Guardiola, a quien Paolo Maldini y Leonardo intentaron convencer para dirigir a la selección antes de sus dimisiones, diciendo: "Solo su nombre habría dado un fuerte impulso, y lo necesitábamos. Pero incluso con él, los resultados no estaban garantizados".

Reveló asimismo que Maldini y Leonardo le ofrecieron hacerse cargo de una selección nacional: "Fue estupendo hablar con Maldini y Leonardo, me ofrecieron dirigir una selección nacional... Su entusiasmo me hizo dudar, pero me mantuve firme. Desde 1991, no me he concedido más de 20 días de vacaciones. Había llegado el momento de dedicarme a quienes han consagrado su vida por mí: mi esposa, mis hijos y mis padres. Necesito recargar mis energías".