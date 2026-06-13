¡Buenos Aires incita a Estados Unidos contra 13 000 padres argentinos y les impide asistir al Mundial!

Las autoridades argentinas entregaron a Estados Unidos una lista de unos 13 000 padres morosos en la pensión alimenticia. El objetivo es vigilarlos e impedirles entrar a los partidos de la selección argentina en la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos. Es una medida sin precedentes que busca obligarlos a saldar sus deudas de manutención antes de poder asistir al torneo, como parte de una política más amplia contra el impago que afecta a miles de familias.

Según autoridades de Buenos Aires y el sitio «Foot Mercato», la medida se enmarca en la cooperación judicial entre Argentina y Estados Unidos y busca impedir que estos padres ingresen a los estadios que albergarán los partidos de la “Selección”. para presionarles a que cumplan sus obligaciones económicas antes de viajar al torneo.

El alcalde de Buenos Aires lo respaldó con firmeza: «Quien no mantenga a sus hijos no entrará al estadio».

La medida ha sido bien recibida en redes sociales y por organizaciones de defensa de la infancia, que la ven como una forma eficaz de responsabilizar a los padres incumplidores y priorizar las obligaciones familiares sobre el ocio.