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Christian Guinin
Traducido por

«Bueno, voy a llamar a Vinnie»: Max Eberl revela detalles sorprendentes sobre la contratación de Vincent Kompany

Bundesliga
V. Kompany
Bayern Múnich

Max Eberl fue uno de los principales impulsores de la decisión del Bayern de Múnich de contratar a Vincent Kompany como nuevo entrenador. Ahora echa la vista atrás y revela algunos detalles nuevos.

En una entrevista con 51, la revista para socios del club, el director general deportivo del Bayern de Múnich explicó que las cualidades del belga le habían entusiasmado desde el inicio del proceso de selección, por lo que finalmente no le resultó difícil tomar la decisión.

«Por supuesto, fuimos repasando una lista de candidatos. Julian Nagelsmann era uno de ellos, no es ningún secreto. Tenía muy buena relación con él, pero decidió irse a la DFB. Ralf Rangnick también optó por otro camino. En aquel momento analizamos el mercado muy a fondo y todo lo que se decía del joven entrenador del Burnley era positivo. En un momento dado dije: “Voy a llamar a Vinnie”», reveló Eberl.

Según el director general deportivo del Bayern de Múnich, enseguida quedó claro que estaban en sintonía con Kompany. «Hablamos por teléfono antes de nuestra semifinal de la Liga de Campeones en Madrid. Después de cuatro horas tuve que decirle: “Perdona, son las 18:00, tengo que ir a una reunión”. Colgué y pensé: “¡Vaya, esto pinta bien! Tiene mucha personalidad”». El director deportivo Christoph Freund le dio una impresión similar: «Volvió y también estaba convencido».

Kompany tenía entonces contrato con el Burnley FC, al que había llevado al ascenso a la Premier League y con el que había descendido de nuevo al año siguiente. Por eso, su contratación también entrañaba cierto riesgo.

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«Si hubiera propuesto a Vincent Kompany como mi primera opción desde el principio, no sé cuál habría sido la reacción. ¿El entrenador del Burnley, recién descendido, como sucesor de Thomas Tuchel?», señaló Eberl.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

¿Cómo convenció Max Eberl a Vincent Kompany para fichar por el Bayern de Múnich?

Sin embargo, en el club muniqués estaban convencidos de que el técnico de 40 años podía asumir el reto en la Säbener Straße. «Se podría haber visto así y haber pensado: “No es capaz de sacarlo adelante; no sabe adaptarse”. Pero nosotros lo veíamos de otra manera. Tiene una filosofía futbolística clara. No quería encerrarse con ocho hombres en defensa y esperar sacar un punto ante el Manchester City y el Liverpool, que compiten en la Premier League con plantillas valoradas en miles de millones de euros. Quería ganar partidos, y eso me parecía positivo».

Además, Pep Guardiola solo había hablado bien de Kompany. Tras una llamada entre el español y los dos dirigentes del club Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeneß, quedó claro: «De acuerdo, hagámoslo».

Finalmente, Eberl y Freund viajaron a Manchester para dejarlo todo cerrado en una última conversación: «A las tres de la madrugada, Vinnie dijo: “De acuerdo, quiero consultarlo con la almohada y hablar con mi mujer”. Me tumbé en su sofá. Me preguntó: “¿Qué haces ahí?”. Le dije: “Uli me ha dicho que no puedo salir de tu casa hasta que hayas firmado”. Entonces respondió: “Sí, Max, lo haré. Pero antes tengo que hablar con mi mujer”. Al final consiguió echarme de la casa», contó Eberl.

Kompany es el entrenador del Bayern de Múnich desde el verano de 2024. Bajo la dirección del belga, el club más laureado de Alemania ha ganado hasta ahora dos ligas alemanas, dos Supercopas de la DFL y una Copa de Alemania.

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