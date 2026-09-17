En una noticia largamente esperada por los aficionados al fútbol español en el mundo árabe, una red de canales árabes en abierto anunció oficialmente que ha obtenido los derechos de transmisión de la próxima edición de la Supercopa de España 2027, poniendo fin al monopolio de los canales codificados y devolviendo el torneo a cada hogar árabe de forma gratuita.

La red de canales por satélite en abierto MBC, poseedora de los derechos de transmisión del torneo, confirmó que emitirá todos los partidos de la Supercopa de España en directo y de forma gratuita para el espectador árabe.

Esta edición llega de manera excepcional y diferente a la de años anteriores, ya que se decidió oficialmente disputar el torneo fuera de Arabia Saudí, que lo había acogido en las últimas temporadas, para celebrarse esta vez en Turquía.

El torneo contará con la participación de 4 equipos: el Barcelona, campeón de LaLiga; el Real Madrid, subcampeón de LaLiga; la Real Sociedad, campeona de la Copa del Rey; y el Atlético de Madrid, subcampeón de la Copa.

La Federación Española reveló el calendario de partidos del explosivo torneo: el primer duelo de semifinales enfrentará al Barcelona y al Atlético de Madrid el día 2 de febrero, mientras que el segundo duelo reunirá al Real Madrid y a la Real Sociedad el día 3 de febrero, quedando la gran final fijada para el día 6 de febrero.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora