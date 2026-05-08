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Buenas noticias para Ronald Koeman: el candidato al Mundial vuelve a la convocatoria tras meses de ausencia

Netherlands
Bournemouth
J. Kluivert
R. Koeman

Justin Kluivert podría reaparecer con el Bournemouth tras recuperarse de una grave lesión de rodilla que lo mantuvo 125 días de baja. El holandés vuelve a la convocatoria del sexto clasificado de la Premier League.

El centrocampista ofensivo de 27 años sufrió una lesión de rodilla a principios de año y fue operado, lo que le mantuvo de baja 125 días.

La noticia también alegra a Koeman, que la semana pasada en NOS Studio Voetbal afirmó que Kluivert «aún no está descartado» de cara al Mundial.

Este sábado, en casa ante el Fulham (16:00 h), volverá a entrar en la convocatoria. Los tres puntos son vitales para los Cherries, que pelean por Europa.

El conjunto de Andoni Iraola, sexto a tres jornadas del final, lograría así el billete directo para la Europa League.

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Además, podría acceder a la Champions si el Aston Villa, quinto en la tabla, gana la Europa League; en ese caso la Premier sumaría un sexto cupo.

La lucha por el sexto puesto es intensa: Brentford y Brighton acechan a un y dos puntos. Tras el Fulham, el Bournemouth aún visitará al Manchester City y recibirá al Nottingham Forest.

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