Buenas noticias para Ronald Koeman: el candidato al Mundial vuelve a la convocatoria tras meses de ausencia

Justin Kluivert podría reaparecer con el Bournemouth tras recuperarse de una grave lesión de rodilla que lo mantuvo 125 días de baja. El holandés vuelve a la convocatoria del sexto clasificado de la Premier League.

El centrocampista ofensivo de 27 años sufrió una lesión de rodilla a principios de año y fue operado, lo que le mantuvo de baja 125 días.

La noticia también alegra a Koeman, que la semana pasada en NOS Studio Voetbal afirmó que Kluivert «aún no está descartado» de cara al Mundial.

Este sábado, en casa ante el Fulham (16:00 h), volverá a entrar en la convocatoria. Los tres puntos son vitales para los Cherries, que pelean por Europa.

El conjunto de Andoni Iraola, sexto a tres jornadas del final, lograría así el billete directo para la Europa League.

Además, podría acceder a la Champions si el Aston Villa, quinto en la tabla, gana la Europa League; en ese caso la Premier sumaría un sexto cupo.

La lucha por el sexto puesto es intensa: Brentford y Brighton acechan a un y dos puntos. Tras el Fulham, el Bournemouth aún visitará al Manchester City y recibirá al Nottingham Forest.