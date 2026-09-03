Buenas noticias para Mourinho: el Betis pierde a su letal arma marroquí

El Real Madrid disputará mañana viernes su primera gran prueba lejos de casa esta temporada, cuando visite al Real Betis.

El diario Sport señaló que el Real Betis afrontará el encuentro sin su estrella marroquí Abdessamad Ezzalzouli.

Ezzalzouli se ausentó del entrenamiento de este jueves debido a que sufre un virus, y el técnico Manuel Pellegrini confirmó posteriormente que el extremo marroquí no estará dentro de la convocatoria del equipo para el partido.

Esta ausencia resulta importante para el conjunto andaluz, ya que Abdessamad Ezzalzouli fue uno de los jugadores más destacados del Betis la temporada pasada, y su capacidad para el regate y para generar peligro por la banda izquierda podía ser una de las claves para intentar incomodar al Real Madrid.

Ezzalzouli había regresado recientemente a los terrenos de juego tras superar sus problemas físicos, y participó durante varios minutos en la última jornada ante el Levante, pero la infección vírica lo apartó de nuevo del equipo, y ello antes de uno de los partidos más difíciles del arranque de temporada.

Quizá la ausencia de Ezzalzouli abra la puerta a Rodrigo Riquelme, a quien Pellegrini ya eligió para ocupar la banda izquierda en los tres primeros partidos de LaLiga.

El exjugador del Atlético de Madrid comenzó la temporada con fuerza en el Real Betis, ya que marcó dos goles en 3 jornadas.

La ausencia de Ezzalzouli puede considerarse una noticia tranquilizadora para el técnico José Mourinho, pues el jugador marroquí supuso un problema para el Real Madrid la temporada pasada, especialmente durante el último enfrentamiento entre ambos equipos.

En aquel partido, que terminó con empate 1-1 gracias a un gol de Héctor Bellerín en el minuto 94, el extremo marroquí fue uno de los jugadores más activos y peligrosos del Betis.

Ezzalzouli se apoyó constantemente en los duelos individuales, logró superar a Trent Alexander-Arnold en varias ocasiones y también originó numerosas situaciones de peligro para sus compañeros.

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